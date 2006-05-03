  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۳۸

/ هيات وزيران موافقت كرد /

تكميل كادر امنيتي راه آهن با استخدام 500 نفر در نيروي انتظامي

تكميل كادر امنيتي راه آهن با استخدام 500 نفر در نيروي انتظامي

هيات وزيران با استخدام 500 نفر در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، ‌به منظور تكميل كادر امنيتي راه آهن موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت اعلام كرد: هيات وزيران بنا به پيشنهاد شماره 10057/11/4 ح ش مورخ 12/4/1384 وزارت كشور و به استناد بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمود استخدام 500 نفر در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ،‌ به منظور تكميل كادر امنيتي راه آهن با رعايت قوانين و مقررات مربوط در چارچوب اعتبارات مصوب مجاز است.

بر اساس اين مصوبه در صورتي كه به موجب بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1385 كل كشور اعتباري وجود نداشته باشد ، استخدام براي سال 1386 انجام مي گيرد.

کد مطلب 320768

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها