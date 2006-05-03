تكميل كادر امنيتي راه آهن با استخدام 500 نفر در نيروي انتظامي

به گزارش خبرگزاري مهر ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت اعلام كرد: هيات وزيران بنا به پيشنهاد شماره 10057/11/4 ح ش مورخ 12/4/1384 وزارت كشور و به استناد بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمود استخدام 500 نفر در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور تكميل كادر امنيتي راه آهن با رعايت قوانين و مقررات مربوط در چارچوب اعتبارات مصوب مجاز است.
بر اساس اين مصوبه در صورتي كه به موجب بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1385 كل كشور اعتباري وجود نداشته باشد ، استخدام براي سال 1386 انجام مي گيرد.
