به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت اختصاص اين مبلغ به عنوان آيين ‌نامه اجرايي نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع جزء « ج» بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور به تصويب هيات وزيران رسيده و از سوي معاون اول رئيس جمهور نيز براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.



بر اساس ماده 1 اين مصوبه مبلغ يك هزار و دويست ميليارد ريال وجوه اداره شده موضوع جزء « ج» بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور در اختيار وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌ گيرد تا به صورت وام قرض‌ الحسنه با حداقل كارمزد به دانشجويان واجد شرايط پرداخت گردد و وزارتخانه ‌ها و دستگاه موضوع ماده (1) مكلفند در قرارداد منعقده با صندوق هاي رفاه، نحوه تضمين تسهيلات، مدت و نحوه پرداخت آن را مشخص كنند.



مصوبه دولت سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور را نيز مكلف كرده است ظرف يك هفته پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه، سهم تسهيلات هريك از دستگاه هاي يادشده را پس از اخذ نظرات و آمار دانشجويان واجد شرايط ثبت ‌نام شده در سال 1384 تعيين و اعلام كند.



بر اساس اين مصوبه دانشجوياني مي‌ توانند از اين تسهيلات استفاده كنند كه براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه هستند.



بر اساس ماده 5 اين آئين نامه دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذي‌ ربط مكلف است افراد متقاضي استفاده از وام را به صندوق رفاه مربوط معرفي نمايد و صندوق پس از اخذ تعهدات لازم از دانشجو در چارچوب مقررات مورد عمل خود نسبت به واريز وام به حسابي كه آموزش دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذي‌ربط اعلام مي‌نمايد بابت شهريه دانشجو اقدام خواهد كرد.