خلاقيت در آموزش و پرورش راهگشاي توسعه همه جانبه است

به گزارش خبرگزاري مهر ، خانم شيخه المسند در آيين گشايش اجلاس بين المللي آموزش و پرورش در دوحه قطر گفت: تاكيد اسلام بر فراگيري علم ودانش از سوي مسلمانان حتي با سفر به دورترين كشورهاست و اين اجلاس بايد زمينه هاي تقويت و توسعه نو آوري ها را در نظام آموزشي مهيا مي كند.

وي با اشاره به ظرفيت هاي موجود در جهان به ويژه كشور هاي اسلامي از مسئولان نظام هاي آموزشي خواست تا با همت و تلاش گسترده توانايي هاي بالقوه را به عمل تبديل كنند.

رئيس بنياد قطر همچنين اظهار اميدواري كرد با ايمان و اعتقاد و همفكري دولتها و ملتها زمينه شكوفايي آموزش و پرورش فراهم شود.

دكتر ماتسورا ، دبيركل يونسكو نيز در مراسم آغاز به كار اين اجلاس بر توسعه آموزشهاي كاربردي و علمي بعنوان يك راهكار بزرگ تاكيد كرد و افزود: بايد در نظام هاي آموزشي استفاده از فناوري براي توانمند سازي آموزش و پرورش يك اصل و محور اصلي باشد.

وي تصريح كرد: سيماي كنوني و آينده بسياري از كشورها حاصل تلاش و سرمايه اي است كه براي آموزش و پرورش صرف مي كنند.

اين كنفرانس تا دو روز ديگر با سخنراني شخصيت هاي علمي و كارشناسان برجسته آموزشي از كشورهاي مختلف جهان به كار خود در دوحه قطر ادامه مي دهد.

هئيت ايراني شركت كننده در اجلاس به سرپرستي دكتر پرويز آژيده معاون وزير آموزش و پرورش در حاشيه برنامه هاي كنفرانس در ديدارهايي با نمايندگان ديگر كشورها درباره آخرين نوآوري هاي مطرح در آموزش و پرورش به بحث و گفتگو پرداخت.

در اين ديدارها ، دستاوردها ، تحولات نظام آموزشي كشورمان تشريح شد و ضرورت همكاري هاي علمي بين كارشناسان و صاحبنظران مورد تاكيد قرار گرفت.