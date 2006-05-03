اساتيد طب كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز تقدير شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، در اين مراسم كه روز گذشته در محل تالار اجتماعات بيمارستان كودكان تبريز برگزار شد، از دكتر "رضا برادران"، دكتر "محمد حيدرزاده"، دكتر "سعيد اصلان آبادي" و دكتر "نعمت بيلان" قدرداني شد.

دكتر "برادران" از اساتيد مطرح طب كودكان، با اشاره به زندگي و شخصيت بوعلي سينا حكيم مشهور ايراني بر ضرورت تجليل از اساتيد و چهره هاي ماندگار تأكيد و از برگزاري اين مراسم قدرداني كرد.

"دكتر احمد خليلي" رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز در اين مراسم از اساتيد و پيشكسوتان علم طب كودكان با اهداي هدايايي تشكر كرد.

دانشگاه علوم پزشكي تبريز داراي 8 دانشكده و بيش از چهار هزار دانشجو دارد.