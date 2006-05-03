۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۲۸

دو فيلم ديگر از كيانوش عياري در موزه هنرهاي معاصر

فيلم‌هاي سينمايي "بودن يا نبودن" و "سفره ايراني"، هشتمين و نهمين ساخته‌هاي كيانوش عياري، در برنامه "يك فيلمساز، يك نگاه" در سالن سينماتك موزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش درمي‌آيند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران اعلام كرد در ادامه برنامه مروري بر زندگي و آثار كيانوش عياري، روز پنجشنبه چهاردهم ارديبهشت فيلم "بودن يا نبودن" و روز شنبه شانزدهم ارديبهشت فيلم "سفره ايراني" در ساعت 30/16 بعد از ظهر در سالن سينماتك موزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش درمي آيد.

* مروري بر آثار هنرمند بلژيكي در موزه هنرهاي معاصر تهران

در پي دعوت نگارخانه و مركز بين المللي پرديس پلور و با همكاري موزه هنرهاي معاصر تهران، مروري بر آثار هنرمند بلژيكي در كتابخانه موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود.

در پي دعوت احمد نادعليان مدير نگارخانه و مركز بين المللي پرديس پلور، آقاي اريك ون هوو هنرمند بلژيكي مقيم ژاپن كه در زمينه هنر معاصر و هنرهاي محيطي، اجرا و چند رسانه اي تخصصي دارد، ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر روز يكشنبه هفده ارديبهشت ماه 85 ضمن مروري بر آثار اين هنرمند، جلسه بحث و گفتگو با اين هنرمند برگزار مي شود.

