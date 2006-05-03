دو فيلم ديگر از كيانوش عياري در موزه هنرهاي معاصر

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران اعلام كرد در ادامه برنامه مروري بر زندگي و آثار كيانوش عياري، روز پنجشنبه چهاردهم ارديبهشت فيلم "بودن يا نبودن" و روز شنبه شانزدهم ارديبهشت فيلم "سفره ايراني" در ساعت 30/16 بعد از ظهر در سالن سينماتك موزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش درمي آيد.

* مروري بر آثار هنرمند بلژيكي در موزه هنرهاي معاصر تهران

در پي دعوت نگارخانه و مركز بين المللي پرديس پلور و با همكاري موزه هنرهاي معاصر تهران، مروري بر آثار هنرمند بلژيكي در كتابخانه موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود.

در پي دعوت احمد نادعليان مدير نگارخانه و مركز بين المللي پرديس پلور، آقاي اريك ون هوو هنرمند بلژيكي مقيم ژاپن كه در زمينه هنر معاصر و هنرهاي محيطي، اجرا و چند رسانه اي تخصصي دارد، ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر روز يكشنبه هفده ارديبهشت ماه 85 ضمن مروري بر آثار اين هنرمند، جلسه بحث و گفتگو با اين هنرمند برگزار مي شود.