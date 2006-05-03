به گزارش خبرگزاري "مهر"، استاد محمدباقر آقامير، رئيس انجمن نگارگران، با اعلام اين مطلب گفت: "در طي صحبت هايي كه با عبدالمجيد حسيني راد رئيس موزه هنرهاي معاصر تهران و رئيس مركز هنرهاي تجسمي در خصوص چگونگي برگزاري بي‌ينال نگارگري داشتيم، وي پيشنهاد كرد به دليل تعدد برگزاري بي ينال‌هاي هنري در ارديبهشت ماه و كمبود فضاي كافي براي اين حركت، برپايي بي ينال نگارگري به آبان موكول شود."

وي افزود: "اما دستاورد جلساتي كه در خصوص برگزاري جزئيات اين بي ينال در محل موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار كرديم، انتخاب هياتي پنج نفري بود. به موجب اين انتخاب، اين هيات مي تواند 25 هنرمند نگارگر را براساس توانمندي ها و قابليت ها و آثار هنري براي شركت در بي ينال برگزينند. اين هيات همچنين مي تواند اعضاي هيات داوران را در اين بي ينال مشخص و انتخاب كند."

استاد آقامير در پاسخ به اين پرسش كه "سمت شما در بي ينال نگارگري امسال چيست؟" گفت: "من تا اين لحظه هيچ سمتي را به عهده نگرفته ام. واقعيت اين است كه آن قدر مشتاقان و عاشقان فعال در حيطه نگارگري زياد هستند كه من تصميم گرفتم ميدان را براي فعاليت هاي آنها باز كنم."

رئيس انجمن نگارگران ضمن ابراز تاسف نسبت به حوزه نگارگري در ايران خاطرنشان كرد: "سال هاست حيطه نگارگري با معضلات فراواني رو به روست و ما به عنوان خادمان اين شاخه از هنرهاي تجسمي سال هاست تمام تلاش خود را براي مرتفع كردن اين معضلات كرده ايم، اما نتيجه چنداني نداشته است. به قول حافظ "هنر نمي خرد ايام و غير از اين هم نيست / كجا روم به تجارت به اين كساد متاع."