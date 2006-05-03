كنگره كشوري اخلاق پزشكي كاربردي آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، دكتر محمد تقي رجبي ، دبير علمي كنگره اخلاق پزشكي كاربردي در مراسم افتتاحيه اين كنگره اظهار داشت: آميختگي دانش و ارزش همواره مورد ستايش بوده و هست بويژه در عصري كه نظام عالمانه و حكيمانه اسلامي در كشور است كه اين كنگره اخلاق پزشكي پاسخي به نيازهاي جامعه پزشكي كشور است.

وي افزود: كنگره اخلاق پزشكي مصداقي از پيوند دانشگاه با حوزه است كه براي دستيابي به اهداف انقلاب همكاري اين دو بال را در كنار يكديگر مي طلبد.

دكتر خسرو جديدي ، رئيس كنگره اخلاق پزشكي كاربردي نيز اظهار داشت: تاكنون 400 مقاله علمي از سراسر كشور به دبيرخانه اين كنگره رسيده است كه از اين ميان 130 مقاله به صورت كتاب گردآوري شده و در اختيار علاقه مندان قرار گرفته است .

وي افزود: اخلاق پزشكي مصداق بارز پيوند حوزه و دانشگاه است از كنج كتابخانه ها و بايگاني هاي اداري خارج و در مصاف علمي طوري جلوه گر شود كه آحاد مردم هنگام مراجعه به مراكز درماني نمودهاي آن را با تمام وجود لمس نمايند.

جديدي در ادامه تصريح كرد: با برگزاري اين كنگره در تلاش هستيم تا همه اشخاص حقيقي و حقوقي را در رسيدن به هدف فرهنگ سازي ، نهادينه كردن و تسهيل زمينه هاي تحقيق مفاهيم اخلاق پزشكي به كمك جامعه پزشكي و درماني فراهم آوريم.

وي در پايان افزود: برپايي كنگره مي تواند شروع خوبي براي نهضت علمي باشد اما تصميم و اراده جدي همه اعضاي جامعه پزشكي كشور شرط اول و لازم اين مهم است.

