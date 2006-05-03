قسمت اعظم يارانه هاي وزارت ارشاد بايد به كتب داخلي اختصاص يابد/ بي وضو دست به قلم نبريد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز پس از افتتاح و بازديد از چند سالن نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در جمع ناشران، نويسندگان و شركت كنندگان در اين نمايشگاه حاضر شد و نمايشگاه كتاب را بوستان زيباي علم و ادب دانست و گفت: خوشحالم از اينكه امروز در جمع بهترين خدمتگزاران به فرهنگ و ادب و علم و فهم و آفرينندگان آثار جاودان حاضر شده ام.

وي سال پيامبر اعظم (ص) را سال مودت ، توحيد، بندگي، كار و مجاهدت براي تعالي انسانها عنوان كرد و افزود: پيامبران آمدند تا خشم و كينه را به مهر و محبت و سلاح زرادخانه را به قلم و كتاب تبديل كنند و بشريت را از ظلمت و جهالت به روشني و هدايت برسانند.

احمدي نژاد صحبت از كتاب در ميان آفرينندگان آن را زيره به كرمان بردن توصيف كرد و گفت: كتاب رسانه اي است كه از يك سو فكر و تحقيق و از سوي ديگر عاطفه و جلوه هاي انساني را انتقال مي دهد و محصول عقل، روح و احساس بشر و ادامه حيات فرهنگي و روحي بشر است.

وي كتاب را شناسنامه جوهر، حقيقت، روح و عاطفه انسان ها دانست كه هيچگاه مهر باطل بر آن زده نمي شود و افزود: اگر بوعلي، ابوريحان، حافظ، سعدي، شهيد مطهري، علامه طباطبايي و علمايي نظير اينان زنده هستند به خاطر آثار آنان است.

احمدي نژاد كتاب را ضمانتي براي حفظ ميراث هاي واقعي بشر عنوان كرد و خاطر نشان ساخت: تعليم كتاب كار پيامبران است و مي دانيم كه بزرگترين نازله آسماني در قالب كتاب عرضه شده است چرا كه كتاب لسان خدا است و چنين عطيه مقدسي بايد محترم شمرده شود.

رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: اگر كتاب چكيده جان آدمي است مخاطب آن نيز روح و روان انسانهاست پس بي وضو دست به قلم نبريد و بي طهارت چيزي بر صفحه روح و روان مخاطبان ننگاريد چون اين صفحه كاغذ نيست بلكه روح مخاطبان است و مواظب باشيد كه ادامه وجودتان نور و نشر حقيقت باشد.

رئيس جمهور وظيفه اي را كه بر دوش ناشران سنگيني مي كند اين دانست كه نظارت كنند چه كتابي منتشر مي كنند و گفت: امروز شاهد رشد بالندگي در جوانان ايران زمين و همه بشريت هستيم كه بدنبال دانش هستند پس برگزاري نمايشگاه نيز بايد به گونه اي باشد كه توقع آنان را برآورده كند.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه بايد نمايشگاه كتاب هر ساله عميق تر و گسترده تر باشد، اظهار داشت : نبايد عرصه ترويج و معرفي كتاب منحصر به همين ده روز نمايشگاه باشد بلكه بايد در تمام كشور مدارس و دانشگاهها نمايشگاههاي دائمي كتاب قرار گيرد تا اين دستاورد ارزشمند با كمترين فاصله در اختيار مخاطبان باشد.

رئيس جمهور با اشاره به اينكه نمايشگاه صرفا محل فروش كتاب نيست بلكه بايد هدايت گر و مروج باشد افزود: جشن رونمايي كتاب بايد در سراسر كشور گسترش يابد و براي انتشار هر كتاب مراسمي برگزار شود تا مخاطبان در كمترين زمان ممكن و با بيشترين اطلاعات از نشر كتاب هاي جديد و مفيد مطلع شوند.

رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي حمايت از استعدادهاي شگرف و رويشهاي جديد در جوانان و نوجوانان را از جمله وظائف مهم دستگاههاي مربوطه برشمرد و با تاكيد بر پاسخگويي به تشنگي موجود در عرصه جهاني گفت: نويسندگان و مسئولان عرصه نشر بايد به اين مسئله دقت داشته باشند كه امروز تشنگي بسيار بالايي براي آگاهي از حقيقت موجود در ايران در جهان وجود دارد و بر اين اساس نگاه فعالين عرصه نشر و نويسندگان ما بايد جهاني و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي بشريت باشد.

رئيس جمهور با اشاره به شركت 123 هزار عنوان كتاب از ساير ملل در نمايشگاه بين المللي تهران گفت: ما از اين حضور حمايت مي كنيم و آن را كاري مثبت در تعامل واقعي بين ملت ها مي دانيم اما كتاب هاي مهمان بيش از 60 درصد يارانه وزارت ارشاد را به خود اختصاص دادند در حاليكه بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد كه در سال آينده اين يارانه شامل ناشرين و كتاب هاي داخلي گردد چون به هر حال در دولت عدالت محور عدالت بايد براي همه جاري گردد.

احمدي نژاد خاطر نشان كرد: فضاي كنوني براي اين نمايشگاه كتاب كافي نيست و مردم اطراف اين محل نيز مشكلاتي دارند كه براي رفع مشكل سال گذشته فرصت كم بود اما به وزراي ارشاد و بازرگاني تاكيد كردم كه اين نمايشگاه بايد در جايي مناسبتر و وسيعتر برگزار شود كه اگر اين گونه نشود در نمايشگاه سال آينده يا من حضور نخواهم داشت يا آنان.

رئيس جمهور همچنين از نويسندگان، ناشران و كاركنان وزارت ارشاد تشكر كرد.

پيش از سخنان رئيس جمهور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گزارشي از روند برگزاري نوزدهمين نمايشگاه بين المللي تهران و چاپ و انتشار كتاب در كشور ارائه كرد.