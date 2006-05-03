اعضاي جديد شوراي مركزي سازمان دفاع از منافع ملي انتخاب شدند/ بازسازي تشكيلاتي در دستور كار قرار گرفت

سعيد ياري كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفت و گو مي كرد، اظهار داشت: سازمان دفاع از منافع ملي بعد از انتخابات اخير، براي ارتقاي پتانسيل خود و استفاده از نيروهاي تازه نفس در اين مسير، اقدام به بازسازي تشكيلاتي كرد.

وي افزود: اين سازمان در اواخر سال گذشته، انتخابات اعضاي شوراي مركزي جديد را براي يك دوره 3 ساله برگزار كرد و با تعيين تركيب هيات رئيسه، يك برنامه جديد كاري را نيز تدوين كرد.

ياري از كمك به كاربردي كردن دولت احمدي نژاد، تقويت تحزب منطقي و خردورزانه در چرخه قدرت و دفاع از منافع ملي كشور با تاكيد بر حق برخورداري و استفاده صلح آميز از فناوري هاي جديد به ويژه فناوري هسته اي به عنوان اولويت ها و برنامه هاي آتي حزب خود ياد كرد.

دبير كل سازمان دفاع از منافع ملي ايران كه در انتخابات دوره جديد بار ديگر به اين عنوان دست يافت، از دكتر احمد اتابكي مهر كه مسئوليت ستاد انتخابات سازمان را عهده دار است ، به عنوان قائم مقام اين حزب نام برد.

همچنين بر اساس اين انتخابات، شعبان سليم كيا مشاور عالي دبير كل سازمان مذكور شد.

ياري ادامه داد: احكام 35 عضو شوراي مركزي جديد صادر گرديده و مسئولان كميته ها، اركان و واحدهاي تخصصي سازمان دفاع از منافع ملي ايران نيز تعيين شده و حكم مسئوليت گرفته اند.

وي اسامي مسئولان كميته هاي هفت گانه حزب متبوعش را اين گونه معرفي كرد:

كاظم نوروزي مسئول كميته بازرسي و نظارت

حسين ديانتي نماينده سازمان دركميته انتخابات خانه احزاب ايران

بهمن كرمي مسئول كميته تشكيلات و بهبود روش ها و هسته گزينش حزب

مهري سليماني مسئول شاخه بانوان و قائم مقام كميته تشكيلات و بهبود روش ها و هسته گزينش حزب

احمد يوسفي مسئول كميته مالي و پشتيباني

عبدالكريم مهدي پور مسئول كميته امور استان ها و حسين اميرلو قائم مقام اين كميته

يدالله پور بحريني مسئول كميته اطلاع رساني

و بالاخره؛ صمد وليزاده كه از ورزشكاران صاحب نام كشورمان است و در دوران انتخابات سخنگويي سازمان متبوعش را بر عهده داشت، به عنوان مسئول كميته آموزش و پژوهش انتخاب شد.

"سازمان دفاع از منافع ملي ايران" فعاليت خود را از سال 1381 با دريافت مجوز رسمي فعاليت از وزارت كشور آغاز كرد.