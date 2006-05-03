۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۰۷

معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت:

ارائه دو واحد اخلاق پزشكي در دانشگاه ها نياز دانشجويان را رفع نمي كند

معاون آموزش و امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: ارائه تنها دو واحد اخلاق پزشكي در دانشگاه ها براي دانشجويان نمي تواند پاسخگوي نيازها و به ويژه رفع ابهامات آنان باشد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، دكتر "محمد علي محققي" امروز در مراسم افتتاحيه كنگره "اخلاق پزشكي كاربردي" با بيان اين مطلب افزود: در محيط هاي علمي پزشكي به ويژه دانشگاه ها، دانشجويان از اساتيد الگو مي گيرند و رعايت اخلاق پزشكي و نهادينه كردن آن براي اساتيد علوم پزشكي اين امر را در ميان دانشجويان اثر كذار مي كند.

معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت اضافه كرد: همه عوامل فرهنگي بر منش و روش دانشجويان تاثير مي گذارد و در اين ميان نبايد نقش اساتيد و مديران را كم اهميت دانست.

وي همچنين از طرح موضوعات اخلاق پزشكي در جامعه پرستاري و مامايي خبر داد و اظهار داشت: طرح موضوعات اخلاقي پزشكي براي سال جاري در جامعه پرستاري و مامايي كشور به دو برابر افزايش مي يابد كه اين مهم از طريق پرداختن به كيفيت يا كميت موضوعات اخلاق پزشكي در همه منابع آموزشي است.

دكتر محققي تاكيد كرد: درس نامه و واحدهاي آموزشي بايد با توجه به مسيرهاي اخلاقي و به تناسب موضوعات مطرح شده در پزشكي تفسير شده و به روز باشد.

وي مثبت خواندن برگزاري اين همايش خاطرنشان كرد: اينگونه همايش ها موجبات دستيابي به اهداف مورد نظر در رعايت اخلاق پزشكي مي شود كه از اين طريق مي توان اخلاق و چگونگي تعميم آن در پزشكي را بررسي كرد.

معاون وزير بهداشت ياد آور شد: عرصه اخلاق پزشكي در همه رشته ها و امور پزشكي موضوعيت دارد و مي توان از اين طريق همه عرصه هاي علوم پزشكي را متحول ساخت.

به گزارش مهر، كنگره اخلاق پزشكي كاربردي به مدت 2 روز در مشهد ادامه مي يابد.

