ارائه دو واحد اخلاق پزشكي در دانشگاه ها نياز دانشجويان را رفع نمي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، دكتر "محمد علي محققي" امروز در مراسم افتتاحيه كنگره "اخلاق پزشكي كاربردي" با بيان اين مطلب افزود: در محيط هاي علمي پزشكي به ويژه دانشگاه ها، دانشجويان از اساتيد الگو مي گيرند و رعايت اخلاق پزشكي و نهادينه كردن آن براي اساتيد علوم پزشكي اين امر را در ميان دانشجويان اثر كذار مي كند.

معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت اضافه كرد: همه عوامل فرهنگي بر منش و روش دانشجويان تاثير مي گذارد و در اين ميان نبايد نقش اساتيد و مديران را كم اهميت دانست.

وي همچنين از طرح موضوعات اخلاق پزشكي در جامعه پرستاري و مامايي خبر داد و اظهار داشت: طرح موضوعات اخلاقي پزشكي براي سال جاري در جامعه پرستاري و مامايي كشور به دو برابر افزايش مي يابد كه اين مهم از طريق پرداختن به كيفيت يا كميت موضوعات اخلاق پزشكي در همه منابع آموزشي است.

دكتر محققي تاكيد كرد: درس نامه و واحدهاي آموزشي بايد با توجه به مسيرهاي اخلاقي و به تناسب موضوعات مطرح شده در پزشكي تفسير شده و به روز باشد.

وي مثبت خواندن برگزاري اين همايش خاطرنشان كرد: اينگونه همايش ها موجبات دستيابي به اهداف مورد نظر در رعايت اخلاق پزشكي مي شود كه از اين طريق مي توان اخلاق و چگونگي تعميم آن در پزشكي را بررسي كرد.

معاون وزير بهداشت ياد آور شد: عرصه اخلاق پزشكي در همه رشته ها و امور پزشكي موضوعيت دارد و مي توان از اين طريق همه عرصه هاي علوم پزشكي را متحول ساخت.