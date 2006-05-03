۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۳۸

/ اختصاصي مهر /

ظرفيت كاروانهاي عمره مفرده 85 تكميل شد / يك سوم زائران عمره تهراني هستند

مدير حج و زيارت استان تهران از تكميل شدن ظرفيت كاروانهاي سازمان حج براي اعزام زائران به عمره مفرده تا پايان سال جاري خبر داد.

علي ليالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مرحله دوم ثبت نام زائران در كاروانها 26 فروردين به پايان رسيده و تمامي ظرفيتهاي اعزام تكميل شده است. به طوري كه تا پايان زمان اعزامها 160 هزار نفر از استان تهران به عمره مفرده مي روند.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به پر شدن ظرفيت كاروانها ديگر هيچ ثبت نامي نخواهيم داشت و مشتاقان خانه خدا باي سفر در سال 86 بايد در انتظار اطلاعيه سازمان حج و زيارت باشند.

مدير حج و زيارت استان تهران تاكيد كرد: هم اكنون تاخيري در زمان اعزام زائران به عمره مفرده صورت نمي گيرد و تمامي پروازها در زمانهاي اعلام شده انجام مي شود.

ليالي گفت: در طول 7 ماه طول مدت اعزام زائران به عمره مفرده 500 هزار نفر از سراسر كشور اعزام خواهند شد كه زائران استانهاي سمنان ، قم ، قزوين ، زنجان ، مركزي ، لرستان ، كردستان ، كاشان و همدان از فرودگاه تهران به مدينه و جده اعزام مي شوند.

به گفته وي ، يك سوم از مجموع زائران اعزامي به عمره مفرده در سال جاري را ، تهراني ها تشكيل مي دهند.

 

