ظرفيت كاروانهاي عمره مفرده 85 تكميل شد / يك سوم زائران عمره تهراني هستند

علي ليالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مرحله دوم ثبت نام زائران در كاروانها 26 فروردين به پايان رسيده و تمامي ظرفيتهاي اعزام تكميل شده است. به طوري كه تا پايان زمان اعزامها 160 هزار نفر از استان تهران به عمره مفرده مي روند.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به پر شدن ظرفيت كاروانها ديگر هيچ ثبت نامي نخواهيم داشت و مشتاقان خانه خدا باي سفر در سال 86 بايد در انتظار اطلاعيه سازمان حج و زيارت باشند.

مدير حج و زيارت استان تهران تاكيد كرد: هم اكنون تاخيري در زمان اعزام زائران به عمره مفرده صورت نمي گيرد و تمامي پروازها در زمانهاي اعلام شده انجام مي شود.

ليالي گفت: در طول 7 ماه طول مدت اعزام زائران به عمره مفرده 500 هزار نفر از سراسر كشور اعزام خواهند شد كه زائران استانهاي سمنان ، قم ، قزوين ، زنجان ، مركزي ، لرستان ، كردستان ، كاشان و همدان از فرودگاه تهران به مدينه و جده اعزام مي شوند.

به گفته وي ، يك سوم از مجموع زائران اعزامي به عمره مفرده در سال جاري را ، تهراني ها تشكيل مي دهند.