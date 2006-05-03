۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۵۳

"شازده كوچولو" به فرهنگسراي نياوران آمد

"شازده كوچولو" به نويسندگي و كارگرداني مهرداد ابوالقاسمي يكشنبه و دوشنبه هفته آينده در سالن گوشه فرهنگسراي نياوران نمايشنامه‌خواني مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين اجراي نمايشنامه خواني كه ساعت 18 روزهاي 17 و 18 ارديبهشت در تالار گوشه نياوران  برگزار مي شود، بر اساس نمايشنامه معروف اگزوپري است كه با استفاده از شخصيت هاي اين نمايش نگاه تازه اي به داستان "شازده كوچولو"ي اگزوپري كرده  است.

داستان اين نمايش درباره يك خلبان است كه پس از 6 سال مي خواهد براي "آگلا" قوچ كوچك نقاشي جشن تولد بگيرد و با او درباره اتفاقاتي كه در مدت تنهاي اش در بيابان رخ داده، سخن بگويد. عباس غفاري، كياسا ناظران، مجيد امرايي، نسرين درخشان‌زاده، شيوا خسرومهر، عباس رزيجي و سعيد احمدوند نقش خوانان اين اجرا هستند.

مشاور كارگردان محمودرضا رحيمي و دستيار وي سعيد احمدوند است. ساخت موسيقي اين اجراي نمايشنامه خواني نيز به عهده اشكان صادقي و ميثم جوادي است.

اين اجراي نمايشنامه خواني پيش از اين در تاريخ 29 بهمن 84 در خانه نمايش اداره تئاتر برگزار و با استقبال گرم تماشاگران مواجه شد. بنياد فرهنگي هنري نياوران نيز در راستاي توجه خود به نمايشنامه خواني و به دليل استقبال تماشاگران از اين اجرا در اداره تئاتر، به آن در فرهنگسراي نياوران اجراي عمومي داد.
