۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۴۱

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي :

تشكيل اتاق فكر در دانشگاه ها ضروري است / جامعه نيازمند نقد عالمانه اساتيد است

تشكيل اتاق فكر در دانشگاه ها و بررسي اولويت ها توسط انديشمندان خلاق دانشگاه ها پشتوانه محكمي براي مسئولان كشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در مشهد، دكتر لاله افتخاري در همايش تجليل از مقام معلم با بيان اين مطلب افزود : بسياري از انديشمندان سمت اجرايي و قانونگذاري ندارند اما جامعه همواره نيازمند نقد عالمانه اساتيد دانشگاه ها است كه با كوله باري از تجربه و دانش به مطالبات و شرايط خاص آگاهي دارند.

وي با اشاره به تلاش ها براي ايجاد رشته علمي جديد قرآن و علوم گفت: ايجاد يك تفاهم بين دين و علوم روز نياز جامعه اسلامي ايران است كه تاكنون از نعمت آن محروم مانده ايم كه گروهي در مشهد و قم اين ضرورت را احساس كردند كه با استقبال مجلس و وزارت ارشاد مواجه شد.

لاله افتخاري افزود: امروز دچار شبيخون فرهنگي هستيم و لازم است اهل فرهنگ با شناسايي اهداف و روزنه هاي اين تهاجم در جهت مقابله با آن گام بردارند .

وي با اشاره به شخصيت شهيد مطهري خاطر نشان كرد : پيوند علوم روز و دين موجب شد شهيد مطهري به عنوان دانشمندي برگزيده انتخاب شود زيرا دانش را خدمت بشريت قرار داد.

کد مطلب 320812

