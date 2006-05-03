اخلاص مبلغان زمينه اي براي پيشرفت مسلمانان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اخبار الخليج، دكتر وهبه زحيلي رئيس انجمن علماي مسلمان شام در همايش " خطبا ومبلغين" با عنوان " تعامل و تمدن مسلمانان با غير مسلمانان" سخنراني كرد و گفت: پيشرفت امتها و جوامع جز با احترام به ميهن اسلامي، دين، اخلاق و مقدسات ديني حاصل نمي شود.

دكتر زحيلي با اشاره به اتحاد مسلمانان تصريح كرد: وحدت كلمه، اخلاص در كار، انسجام و يكپارچگي در سخن و عمل از عوامل پيشرفت جهان اسلام به شمار مي رود. اسلام در هر شرايطي به خير و به نعمتهاي دنيا و آخرت فرا مي خواند.

دكتر وهبه زحيلي تأكيد كرد: همزيستي مسالمت آميز و تحقق روش اعتدال و ميانه روي از مسائلي است كه اسلام از مسلمانان خواسته تا از يك سو به اشاعه اعتدال و ميانه روي و از سوي ديگر به ترك افراط، تفريط و غلو اقدام كنند. اسلام از مسلمانان مي خواهد كه بر اساس حفظ قوانين و مبادي قطعي اسلام با يكديگر تعامل و گفتگو كنند.

رئيس انجمن علماي مسلمان شام اظهار داشت: شيوه هاي تعامل مسلمانان با غير مسلمانان جز با برپايي عدل و انصاف حاصل نمي شود. دادن حق و حقوقي چون آزادي، مساوات، مشورت و گفتگو و احقاق حق ديني و سياسي از آن جمله است.

وي با اشاره به آزادي در اسلام ياد آور شد: اسلام به مسئله آزادي توجه بسياري كرده است، اما اين آزاديها چه آزاديهاي ديني و چه آزاديهاي فكري مشروط به عدم تعارض با مبادي و اصول اسلام است.

دكتر زحيلي افزود: گفتگو از مقاصد اصلي دين است و اسلام به منظور اشاعه عدالت و مصلحت به اين امر فرمان داده است. بايد روابط مسمانان با غير مسلمانان بر اساس شناخت از يكديگر باشد، زيرا آنها بايد يكديگر را بشناسند و سپس بتوانند گفتگو كنند و حق وحقوق سياسي، اقتصادي، ديني و فرهنگي يكديگر را به طور يكسان ارائه دهند.

همايش "خطبا و مبلغين" با حضور علماي شيعه و اهل سنت به منظور تقويت و ميانه روي در گفتمان اسلامي ضمن تأكيد بر حفظ اصول و اهميت آن به مدت يك هفته 9 تا 14 ارديبهشت ماه در منامه پايتخت بحرين در حال برگزاري است .