۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۵۲

هفته تئاتر در شهرري با نمايش‌هاي ميداني آغاز مي‌شود

هفته جشن تئاتر با اجراي نمايش‌هاي ميداني در سه منطقه شهرري از 13 ارديبهشت سال جاري آغاز مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي مجتمع فرهنگي هنري رازي شهرري اعلام كرد اين برنامه تا جمعه 16 ارديبهشت ادامه خواهد داشت و در اين مدت 12 نمايش در سه بوستان اصلي شهرري (رازي، مهران، مجموعه تفريحي و فراغتي وليعصر) اجرا مي شود.

مراسم پاياني جشن تئاتر روز يكشنبه 17ارديبهشت با حضور جواد صادقي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در مجتمع فرهنگي هنري رازي شهرري برگزار خواهد شد. در اين مراسم از هنرمند پيشكسوت تئاتر و سينما ابوالفضل پورعرب تقدير و تجليل مي گردد.

حضور همه علاقمندان در مراسم يادشده آزاد است.

