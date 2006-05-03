به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي مجتمع فرهنگي هنري رازي شهرري اعلام كرد اين برنامه تا جمعه 16 ارديبهشت ادامه خواهد داشت و در اين مدت 12 نمايش در سه بوستان اصلي شهرري (رازي، مهران، مجموعه تفريحي و فراغتي وليعصر) اجرا مي شود.

مراسم پاياني جشن تئاتر روز يكشنبه 17ارديبهشت با حضور جواد صادقي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در مجتمع فرهنگي هنري رازي شهرري برگزار خواهد شد. در اين مراسم از هنرمند پيشكسوت تئاتر و سينما ابوالفضل پورعرب تقدير و تجليل مي گردد.

حضور همه علاقمندان در مراسم يادشده آزاد است.