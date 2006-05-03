اروپا قرباني اصلي بازي تحريم خواهد بود/ آمريكا نمي تواند از بازي تحريم و تهديد نتيجه مشخص و موثري بگيرد

رشيد جلالي جعفري عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص تهديدهاي غرب در مورد احتمال تحريم ايران گفت:چيزي كه بايد به آن توجه زيادي داشته باشيم اين است كه تحريم براي ما چيز جديدي نيست و ما الان هم در تحريم هستيم.

وي افزود: ما 27 سال است كه تحريم هستيم و بسياري از نيازمندي هاي تحريم شده خود را امروز در داخل كشور به مرز توليد و خودكفايي رسانده ايم.

جلالي جعفري گفت:هرگونه تحريم عليه جمهوري اسلامي به سرعت بر اقتصاد جهاني تاثير مي گذارد و ضربه اي كاري بر رگ حياتي غرب كه همين انرژي فسيلي است، مي زند و بيشترين ضرر و زيان را از تحريم ايران، كشورهاي اروپايي خواهند كرد.

عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس تصريح كرد:اگر ما تحريم شويم به صورتي كه نتوانيم نفت خود را صادر كنيم، اجازه نخواهيم داد كه كه نيازمندي هاي ديگران نيز تامين شود.

وي با اشاره به اين مطلب كه "جمهوري اسلامي ابزارهاي متنوع و متفاوتي در مقابله با تحريم دارد" خاطر نشان كرد:ما هم اينك با بسياري از كشورهاي جهان مراوده داريم ، در صورت تحريم اولويت هاي كشور را مشخص مي كنيم و با تنظيم بازار و نيازمندي هاي كشور، بازار محصولات كشورهايي را كه عليه ما عمل كرده اند را محدود مي كنيم.

جلالي جعفري تصريح كرد: اينطور نخواهد بود كه فقط آنها ما را تحريم كنند، تحريم متقابل خواهد بود.

وي ادامه داد: ضمن اينكه شرايط براي ايجاد اجماعي براي به كارگيري تحريم عليه ايران، مناسب نيست و فشارهاي آمريكا هنوز كارساز نشده است، آمريكا نمي تواند از بازي تحريم و تهديد نتيجه مشخص و موثري بگيرد.

نماينده مردم كرج در خانه ملت در خصوص برخي زمزمه ها درخصوص احتمال برخورد نظامي گفت:آمريكا يك بار يك جنگ تمام عيار را با هزينه اي به مراتب كمتر و وسعت زياد و اثرگذاري وسيع به وسيله صدام بر ايران تحميل كرد، جنگ هشت ساله در شرايطي شروع شد كه انقلاب در سالهاي نخست پيروزي خود بود و هنوز ثبات مناسبي در كشور حاكم نبود، اما پايداري و ايستادگي ملي ملت ايران را همگان مشاهده كردند.

جلالي جعفري در پايان گفت: حمله نظامي در شرايط فعلي با عقل حسابگر جور درنمي آيد ولي اگر آمريكايي ها بي عقلي كنند، پاسخي سريع و قوي دريافت خواهند كرد، فضاي بازي در اقصي نقاط دنيا براي ضربه زدن به منافع آمريكا وجود دارد، ضمن اينكه با فرض حمله نظامي هوايي هيچ پيروزي و نتيجه اي براي آمريكا به دست نخواهد آمد.