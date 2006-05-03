حجم نقدينگي در اقتصاد ايران از مرز 850 هزار ميليارد ريال گذشت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، بانك مركزي در گزارش مفصلي اعلام كرده است: نقدينگي در يازده ماهه سال 1384 با افزايش معادل 1/24 درصد به 3/850824 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رشد مشابه سال قبل ( 6/22 درصد) بيشتر ، و تقريبا معادل هدف برنامه چهارم براي سال 1384 ( 24 درصد )بوده است .

طي دوره مذكور، سپرده هاي ديداري 6/15 درصد و سپرده هاي غيرديداري 2/32 درصد افزايش داشته است. نرخ رشد متغيرهاي مذكور در دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 4/7 و 3/35 درصد بوده است .

بررسي تركيب نقدينگي در سال 1384 حاكي از كاهش سهم پول در نقدينگي است، به طوري كه سهم اين متغير از 8/36 درصد در پايان سال 1383 به 7/32 درصد در پايان بهمن ماه 1384 كاهش يافته است.

بررسي عوامل موثر بر رشد نقدينگي و پايه پولي دريازده ماهه سال 1384 نشان مي دهد كه مطالبات از بخش غير دولتي با سهمي معادل 7/23 واحد درصد داراي بالاترين سهم دررشد نقدينگي بوده است.

سهم خالص دارايي‌هاي خارجي در رشد نقدينگي 12 واحد درصد بود. در بين عوامل تشكيل دهنده خالص دارايي‌هاي داخلي ، خالص مطالبات از دولت عمدتا به دليل افزايش سپرده هاي دولت نزد سيستم بانكي سهم كاهنده معادل 2/16 واحد درصد در رشد نقدينگي داشته است.

ضمنا مهمترين عامل افزايش پايه پولي دردوره مورد بررسي ، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با سهمي معادل 8/50 درصد بوده كه ناشي از افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است.افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي عمدتا به دليل خريد ارز از دولت براي تامين منابع ريالي و عدم فروش كامل آن در بازار بوده است.

گفتني است، در پي تغييراتي كه مجلس شوراي اسلامي در برخي از مواد لايحه برنامه چهارم دولت به عمل آورد، صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي به استناد بند ( ح ) ماده (10) قانون برنامه به مجلس شوراي اسلامي واگذار شد.

دراثر سر رسيد شدن اوراق مشاركت بانك مركزي در سال 1384 و جايگزين نشدن آن به دليل عدم موافقت مجلس شوراي اسلامي ، موجودي اين اوراق از 3/20250 ميليارد ريال در پايان سال 1383 به 0/11756 ميليارد ريال در پايان بهمن ماه 1384 كاهش يافت كه در نتيجه آزاد شدن وجوه اوراق مشاركت بانك مركزي ، خالص ساير اقلام سهم فزاينده اي معادل 0/13 واحد درصد در افزايش پايه پولي در يازده ماهه سال جاري داشته است.

با توجه به رشد پايه پولي ناشي از عدم جايگزيني اوراق مشاركت بانك مركزي ( بازخريد اوراق انتشار يافته در سال 1383) و بادر نظر گرفتن كسري بودجه سال 1384 كه بخش از آن از طريق حساب ذخيره ارزي تامين گرديد، بر آورد مي شود عملكرد رشد نقدينگي در سال 1384 فراتر از 30 درصد و بيش از هدف منظور شده در برنامه براي اين سال تحقق يافته باشد.

خاطرنشان مي شود در پي تلاش‌هاي بانك مركزي ، مجلس شوراي اسلامي درتاريخ 24/8/1384 با فروش اوراق مشاركت توسط بانك مركزي تا سقف 15 هزار ميليارد ريال تا پايان سال 1384 موافقت نمود. باعرضه اين اوراق كه طي سه مرحله عرضه گرديد، بخشي از اثرات نقدينگي اوراق جايگزين نشده خنثي گرديد.