يادداشت تفاهم همكاري استاندارد دو كشور امضا شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، همزمان با برگزاري پنجمين كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و قطر و با هدف تسهيل تجارت في مابين ، يادداشت تفاهم همكاري بين موسسات استاندارد دو كشور باحضور رئيس جمهوري اسلامي ايران و امير قطرتوسط وزير دارايي قطر و رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران امضا شد.

هماهنگي استانداردها و برنامه هاي تجاري ، پذيرش متقابل گواهي نامه هاي انطباق ، فعاليت هاي مشترك در زمينه اندازه شناسي و هماهنگي نقطه نظرات درمجامع بين المللي ازجمله موارد مندرج در اين تفاهم نامه بود.

گفتني است در پنجمين اجلاس كميسيون مشترك در تهران ، هفت سند همكاري در زمينه هاي مختلف به امضاي مسئولان دو كشور رسيد.