۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۴۲

بيكاراني كه مهارت فني و حرفه اي دارند در كوتاهترين زمان شاغل مي‌شوند

معاون اشتغال و امور اجتماعي اداره كل كار و امور اجتتماعي غرب استان تهران گفت : جويندگان كاري كه دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي را طي كرده اند در كوتاه ترين زمان شاغل مي شوند.

جمال منصوريار در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت: مهارت آموزي بيكاران علاوه بر جذب سريع آنها به كار ، در تعيين حقوق و امنيت شغلي كارگران تاثير بسزايي دارد.

وي خاطر نشان كرد : آموزش فعاليت هاي فني و حرفه اي به افراد جوياي كار پس از ثبت نام در ادارات كاريابي از اولويت هاي كاري اين سازمان در سال جاري است .

منصوريار افزود: صيانت از نيروي كار ، كاهش سوانح و حفظ اشتغال موجود از ديگر اهداف ادارات كار در كشور است .

وي تصريح كرد: حفظ اشتغال موجود و جلوگيري از بيكاري كارگران شاغل ، درصد بالايي از بيكاري را در منطقه كاهش مي دهد.

منصوريار تصريح كرد: اجراي طرح اشتغال در بنگاه هاي زوده بازده اقتصادي از سوي اداره كار غرب استان تهران به جديت پيگيري مي شود و تا پايان سال بخشي از اهداف برنامه پنجم توسعه مبني بر كاهش آمار بيكاري را تامين مي كند .

اين مسئول يادآور شد: هدايت اختلافات احتمالي كارگران و كارفرمايان به سازش و ارائه مشاوره هاي لازم در اين زمينه از سوي اداره كار نيز درصد بالايي از بيكاري ناشي از اختلافات دروني واحدهاي توليدي و صنعتي را كاهش داده است .

