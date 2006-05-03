راهكارهاي 12 گانه بانك مركزي براي كاهش بيكاري در ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از نشريه روند، بانك مركزي طي گزارشي با برشمردن نارسايي‌ها و چالش‌هاي مختلف بازار كار ايران راهكارهاي دوازده‌گانه خود براي كاهش بيكاري را بدين شرح اعلام كرد:

1- اصلاح سياست‌هاي اقتصادي كشور با محور قرار دادن مسئله بيكاري و ابعاد آن در كشور در جهت افزايش تقاضاي كل، بدين منظور تاكيد بر اصلاحات ساختاري در اقتصاد به‌ويژه در پيوند با سرمايه‌گذاري و توليد از جمله توجه كافي به بازار سرمايه، اصلاح ساختار مالياتي، رشد صادرات و ... ضرورت مي‌يابد.

2- بازنگري همه‌جانبه مجموعه قوانين ناظر بر روابط كار و توليد كه به‌ويژه بر بخش رسمي و مدرن اقتصاد كشور موثر است.

3- تسريع و شتاب بيشتر در اجراي طرح‌ها، به‌ويژه طرح‌هاي نيمه‌تمام.

4- اولويت دادن به اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زا كه توسط بخش خصوصي ارائه مي‌شود.

5- ادامه اجراي سياست‌هاي كنترل و تثبيت جمعيت و تسريع در اجراي سياست‌هاي معطوف به توسعه مناطق توسعه‌نيافته و كمتر توسعه يافته جهت جلوگيري از مهاجرت نيروي كار فعال به شهرهاي بزرگ.

6- اصلاح نگرش و انتظارات جويندگان كار از طريق اتخاذ تمهيداتي براي كاهش نابرابري ارزشي موجود بين مشاغل، نقش‌ها و موقعيت‌هاي مختلف اجتماعي، براي اصلاح انتظارات جويندگان كار و نقش رفتاري آنها در بازار.

7- ايجاد پايگاه اطلاعاتي مناسب در جهت شناخت ابعاد و ساختار بيكاري كشور براي آگاهي از تغييرات به عمل آمده و پيش‌بيني وضعيت در آينده.

8- اجراي سياست‌هاي فعال بازار كار براي مقابله با بيكاري در چارچوب طرح‌هاي فعال كه مي‌بايستي با همكاري سازمان‌هاي حمايت‌كننده از بيكاران به اجرا درآيد.

9- اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار كار براي ايجاد تعادل در بازار كار ايران از جمله ايجاد انعطاف‌پذيري در زمان كار با به رسميت شناختن و به مورد اجرا درآوردن كار موقت و كار نيمه‌وقت و غيره.

10- شكل دادن به بخش دانش در گروه‌هاي مختلف فعاليت، حمايت از تغييرات سازماني و اصلاح قوانين و مقررات در جهت سازگاري آنها با توسعه علم و فناوري.

11- گسترش امر تحقيق و توسعه كيفيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، در جهت استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته در توليد و به منظور فراهم كردن شرايط حضور در بازارهاي جهاني و افزايش تقاضاي خارجي براي محصولات و خدمات كشور.

12- اقداماتي اساسي براي افزايش بهره‌وري نيروي كار از قبيل: ايجاد ارتباط بين نظام آموزشي و بازار كار؛ بالابردن سطح كيفي نيروي كار؛ كاهش عدم انطباق بين شغل و مهارت نيروي كار؛ تسريع در تعديل نيروي انساني مازاد فعاليت‌هاي دولتي و جايگزيني نيروي انساني متخصص؛ و به روز كردن دانش مديران و اصلاح شيوه انتصاب و ارزيابي آنها.