۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۰۴

راهكارهاي 12 گانه بانك مركزي براي كاهش بيكاري در ايران

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 12 راهكار پيشنهادي خود براي كاهش بيكاري در كشور را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از نشريه روند، بانك مركزي طي گزارشي با برشمردن نارسايي‌ها و چالش‌هاي مختلف بازار كار ايران راهكارهاي دوازده‌گانه خود براي كاهش بيكاري را بدين شرح اعلام كرد:

1- اصلاح سياست‌هاي اقتصادي كشور با محور قرار دادن مسئله بيكاري و ابعاد آن در كشور در جهت افزايش تقاضاي كل، بدين منظور تاكيد بر اصلاحات ساختاري در اقتصاد به‌ويژه در پيوند با سرمايه‌گذاري و توليد از جمله توجه كافي به بازار سرمايه، اصلاح ساختار مالياتي، رشد صادرات و ... ضرورت مي‌يابد.

2- بازنگري همه‌جانبه مجموعه قوانين ناظر بر روابط كار و توليد كه به‌ويژه بر بخش رسمي و مدرن اقتصاد كشور موثر است.

3- تسريع و شتاب بيشتر در اجراي طرح‌ها، به‌ويژه طرح‌هاي نيمه‌تمام.

4- اولويت دادن به اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زا كه توسط بخش خصوصي ارائه مي‌شود.

5- ادامه اجراي سياست‌هاي كنترل و تثبيت جمعيت و تسريع در اجراي سياست‌هاي معطوف به توسعه مناطق توسعه‌نيافته و كمتر توسعه يافته جهت جلوگيري از مهاجرت نيروي كار فعال به شهرهاي بزرگ.

6- اصلاح نگرش و انتظارات جويندگان كار از طريق اتخاذ تمهيداتي براي كاهش نابرابري ارزشي موجود بين مشاغل، نقش‌ها و موقعيت‌هاي مختلف اجتماعي، براي اصلاح انتظارات جويندگان كار و نقش رفتاري آنها در بازار.

7- ايجاد پايگاه اطلاعاتي مناسب در جهت شناخت ابعاد و ساختار بيكاري كشور براي آگاهي از تغييرات به عمل آمده و پيش‌بيني وضعيت در آينده.

8- اجراي سياست‌هاي فعال بازار كار براي مقابله با بيكاري در چارچوب طرح‌هاي فعال كه مي‌بايستي با همكاري سازمان‌هاي حمايت‌كننده از بيكاران به اجرا درآيد.

9- اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار كار براي ايجاد تعادل در بازار كار ايران از جمله ايجاد انعطاف‌پذيري در زمان كار با به رسميت شناختن و به مورد اجرا درآوردن كار موقت و كار نيمه‌وقت و غيره.

10- شكل دادن به بخش دانش در گروه‌هاي مختلف فعاليت، حمايت از تغييرات سازماني و اصلاح قوانين و مقررات در جهت سازگاري آنها با توسعه علم و فناوري.

11- گسترش امر تحقيق و توسعه كيفيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، در جهت استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته در توليد و به منظور فراهم كردن شرايط حضور در بازارهاي جهاني و افزايش تقاضاي خارجي براي محصولات و خدمات كشور.

12- اقداماتي اساسي براي افزايش بهره‌وري نيروي كار از قبيل: ايجاد ارتباط بين نظام آموزشي و بازار كار؛ بالابردن سطح كيفي نيروي كار؛ كاهش عدم انطباق بين شغل و مهارت نيروي كار؛ تسريع در تعديل نيروي انساني مازاد فعاليت‌هاي دولتي و جايگزيني نيروي انساني متخصص؛ و به روز كردن دانش مديران و اصلاح شيوه انتصاب و ارزيابي آنها.

