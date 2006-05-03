آمريكا اسناد مربوط به ديدارهاي رانت خوار بزرگ آمريكايي با مقامات كاخ سفيد را منتشر خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"جان گرت" قاضي دادگاه منطقه اي آمريكا توافق سه شنبه گذشته بين سرويس مخفي و ديده بان قضايي را تصويب كرد،زيرا اين توافق براي ثبت ديدارهاي آبرامف از تاريخ 1 ژانويه سال 2001 تاكنون الزامي است.

ديده بان قضايي در ماه فوريه پس از آنكه سرويس مخفي آمريكا به درخواست آن تحت قانون فدرال آزادي اطلاعات پاسخي نداد، دادخواستي را تنظيم كرد.

آبرامف يكي از لابي گرهاي بسيار موفق آمريكا بوده است كه به علت كلاهبرداري، فرار از پرداخت ماليات ورشوه به مقامات دولتي در 29 مارس به 5 سال و 10 ماه زندان محكوم شد.

كاخ سفيد تلاش كرده است تا هرگونه رابطه با آبرامف را انكار كند كه به فساد مالي و پول شويي متهم شده است.

چندي پس از افشاگري مربوط به آبرامف، تام ديلي رهبر جمهوري خواهان درمجلس نمايندگان آمريكا به جرم پول شويي محكوم شد و از سمت خود كناره گيري كرد؛ اين رسوايي ديگري است كه در دوران بوش فاش شده است .

تام ديلي وابسته به لابي هاي اسرائيل در داخل اركان قدرت آمريكا بود، با مسيحيان صهيونيست رابطه داشت كناره گيري وي از قدرت ضربه سختي به منافع تل آويو قلمداد مي شود.