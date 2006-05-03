ملاقات شاهرودي با مديران قضائي استانها از طريق ويدئو كنفرانس

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بنا شده در كنار ديدار مردمي آيت الله هاشمي شاهرودي ، رئيس قوه قضائيه از هفته آينده مديران قضائي استانها نيز از طريق ويدئو كنفرانس با رئيس قوه قضائيه ديدار و مسائل قضائي را مطرح نمايند.

بر اساس اين گزارش ، با توجه به تشكيلات قضائي در هر استان و وجود سازمانهاي مختلف ارتباط از طريق ويدئو كنفرانس هزينه تردد مديران تشكيلات را تا حد بسياري كاهش خواهد داد.

ديدار مديران قضائي استانها از طريق ويدئو كنفرانس به صورت مستمر و به روز خواهد بود و در هر هفته اختصاص به يك استان خواهد داشت.