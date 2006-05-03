رييس فدراسيون تيراندازي با كمان به كشور بازگشت

به گزارش خبرگزاري "مهر"اجلاس مذكور با حضور 20 نماينده از چهار قاره جهان و حضور دو اسپانسر فيتا در آنتالياي تركيه برگزارشد.

صفايي دراين جلسه طرح ايجاد سازمان ليگ جهاني تيراندازي با كمان را ارائه داد. اين طرح كه ايده اي جديد در خصوص تغيير ساختار بنيادين نحوه برگزاري مسابقات تيمي بود ازسوي اعضاي حاضر در جلسه مورد استقبال قرارگرفت.

همچنين در اين اجلاس درخصوص پنج موضوع كليدي ماهيت ورزش تيراندازي باكمان، رويدادها ، پيش توسعه ، همكاري وگسترش تيراندازي باكمان تبادل نظر شد و شيوه اي نوين براي توسعه اين رشته ورزشي در سال هاي 2012 - 2007 ميلادي ارائه گرديد.

در اين اجلاس صفايي رسما به عنوان رياست كميته پارالمپيك جهاني IPC از سوي دكتر اردنر به اعضا معرفي و آغاز به كار نمود.