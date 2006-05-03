  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۲۶

پس از حضور در اجلاس فيتا؛

رييس فدراسيون تيراندازي با كمان به كشور بازگشت

رييس فدراسيون تيراندازي با كمان به كشور بازگشت

كريم صفايي پس از يك نشست دو روزه در كميته فكر برتر فيتا (فدراسيون جهاني تيراندازي با كمان) شب گذشته وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"اجلاس مذكور با حضور 20 نماينده از چهار قاره جهان و حضور دو اسپانسر فيتا در آنتالياي تركيه برگزارشد.

صفايي دراين جلسه طرح ايجاد سازمان ليگ جهاني تيراندازي با كمان را ارائه داد. اين طرح كه ايده اي جديد در خصوص تغيير ساختار بنيادين نحوه برگزاري مسابقات تيمي بود ازسوي اعضاي حاضر در جلسه مورد استقبال قرارگرفت.

همچنين در اين اجلاس درخصوص پنج موضوع كليدي ماهيت ورزش تيراندازي باكمان، رويدادها ، پيش توسعه ، همكاري وگسترش تيراندازي باكمان تبادل نظر شد و شيوه اي نوين براي توسعه اين رشته ورزشي در سال هاي 2012 - 2007 ميلادي ارائه گرديد.

 در اين اجلاس صفايي رسما به عنوان رياست كميته پارالمپيك جهاني IPC از سوي دكتر اردنر به اعضا معرفي و آغاز به كار نمود.

کد مطلب 320850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها