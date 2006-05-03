به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه الشرق الاوسط، حسن يوسف وزير برق و انرژي مصر تاكيد كرد كشورش از استفاده از انرژي هسته اي در زمينه هاي صلح آميز دور نيست و از اين انرژي در زمينه هاي صلح آميز استفاده مي كند.

وي همچنين توضيح داد: مصر دو مركز هسته اي دارد كه اولي روسي است با قدرت 2 مگاوات و دومي با قدرت 22 مگاوات.

اين مقام رسمي مصر بيان كرد: هر دو مركز هسته اي در زمينه صنعت ، كشاورزي و بهداشت به كار گرفته مي شود.

حسن يونس تصريح كرد: تمام بيمارستان هاي مصر براي درمان بيماران بر درمان هسته اي تكيه مي كنند.

اين درحالي است كه ايران هم در تلاش براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي است كه آمريكا با به راه انداختن جنگ رواني و جنجال سازي و تنش آفريني درباره آن تلاش مي كند اين برنامه صلح آميز را با بهانه هاي مختلف و سوء استفاده از نهاد شوراي امنيت متوقف كند ،آمريكا، حق مسلم ايران را براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي ناديده مي گيرد.

اعتراف مصر در اين زمينه بار ديگر بيانگر اتخاذ سياست هاي دوگانه غرب و در راس آن آمريكا در قبال برنامه هسته اي ايران است.