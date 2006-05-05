گفتگو زبان همزيستي ملل هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اخبار الخليج، در همايش " خطبا و مبلغين" شيخ حسن صفار از عربستان سعودي با موضوع " گفتگو و آزاد انديشي زبان عقلاء" سخنراني كرد و با بيان اينكه عقلاء به انديشه احترام مي گذارند و زبان منطق را مي فهمند، اظهار داشت: عقل و منطق انسان را به بهترين روابط هدايت مي كند و روابط با ديگران بر اساس گفتگو و آزاد انديشي بسيار مناسبتر خواهد بود.

شيخ صفار تصريح كرد: لفظ عقلاء درمقابل ديوانگان نيست، بلكه عقلاء ازعقل، منطق و تدبير به منظور گفتگو و ارائه عواطف و جايگاههاي مختلف ارتباطي با ديگران استفاده مي كنند.

صفار تأكيد كرد: مردم در همه جوامع بشري از نظر آراء و افكار تفاوت دارند و حتي در زمان رسول خدا (ص) نيز با وجود حضور ايشان اختلاف در ميان صحابه وجود داشته است . اما اختلافات را تنها مي توان از طريق گفتگو برطرف كرد و اين بهترين راه حل است.

وي افزود: اگر چه افكار افراطي در ميان همه مذاهب وجود دارند، اما ما عقلاء را به زبان تعقل، گفتگو و تفكر براي رسيدن به رفع مشكلات با وجود اختلافات آراء و افكار دعوت مي كنيم.

شيخ صفار ياد آور شد: بايد استراتژيها و گامهاي جديدي به منظور همكاري و همبستگي و اتحاد با كشورهاي مسلمان و ترقي و پيشرفت آنها انديشيده شود؛ از اين رو مبلغان و خطبا در بالاترين مرتبه براي ايجاد وحدت امت اسلامي دارند.

وي تأكيد كرد: زبان گفتگو زبان شايع و حاكمي است كه جوامع بايد در هر وضعيتي به منظور همزيستي و پيشرفت بهره برند و از برخورد و درگيري و زد وخورد بر حذر باشند.

همايش "خطبا و مبلغين" با حضور علماي شيعه و اهل سنت به منظور تقويت و ميانه روي در گفتمان اسلامي ضمن تأكيد بر حفظ اصول و اهميت آن به مدت يك هفته 9 تا 14 ارديبهشت ماه در منامه پايتخت بحرين برگزار شد.