آثار شاعران امروز معرفي و بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، برنامه هاي اعلام شده " شعر امروز " روز سيزدهم ارديبهشت به معرفي احمد رضا احمدي مي پردازد. اين برنامه در روزهاي آينده تا هجدهم ارديبهشت به ترتيب شاعراني چون محمد تقي متقي پور، حسين اسرافيلي، محمد حسين خيرانديش و اميرعلي مصدق را معرفي مي كند.

اين برنامه در روزهاي اعلام شده راس ساعت 15 از راديو فرهنگ پخش مي شود.

همچنين برنامه ادبي " پژواك " همين شبكه، ظرف امروز و فردا با حضور محمدرضا موحدي و دكتر مشفقي راد به بحث پيرامون شعر و ادبيات اقدام مي كند. اين برنامه را كه سيد اسماعيل ميرنژاد نوشته و تهيه كرده است ساعت 21 پخش مي شود.