ازبكستان توبيخ مي شود/باقري، برخواه و نصيري نيا در اردو حضور پيدا مي كنند

به گزارش خبرگزاري"مهر" علي‌مرادي رييس فدراسيون وزنه‌برداري با اشاره به مشكلات به وجود آمده در فرودگاه تاشكند، گفت: با توجه به حضور 12 كشور در قالب 14 تيم در هفتمين دوره مسابقات وزنه‌برداري باشگاه هاي آسيا، براي اولين بار از 30 ورزشكار آزمايش دوپينگ به عمل آمد كه اين آزمايش ها به آلمان ارسال شده است.



وي افزود: بر همين اساس ازبكستان ميزبان اين رقابت ها موظف بود هماهنگي لازم را درخصوص هزينه‌ها به عمل آورد. اما متاسفانه هماهنگي لازم درخصوص خروج اين پول كه معادل 38 هزار و 200 دلار بود از فرودگاه تاشكند از سوي ميزبان به عمل نيامد و اين پول توسط مسوولان فرودگاه توقيف شد.



مرادي با بيان اين مطلب كه بايد هرچه سريع تر مسوولان كشور ميزبان هزينه آزمايش هاي كنترل دوپينگ را به كنفدراسيون آسيا يا آزمايشگاه كلن آلمان ارسال كنند، اظهار داشت: در صورت ديركرد در پرداخت هزينه آزمايش دوپينگ وزنه‌برداران و انجام اين آزمايش ها با تاخير، نتايج از استانداردهاي بين‌المللي خارج مي‌شود كه مسووليت اين مساله با ازبكستان خواهد بود و بايد به فدراسيون جهاني وزنه‌برداري پاسخگو باشد. در صورتيكه چنين اتفاقي بيافتد مطمئناً كنفدراسيون آسيا با ازبكستان برخورد خواهد كرد.



مرادي با اشاره به برگزاري جلسه هيات رييسه فدراسيون جهاني وزنه برداري طي 25 روز آينده گفت: مقرر شده در اين جلسه درخصوص تفاهم ‌نامه‌هايي كه پيرامون پذيرش ميزباني از سوي كشورها با كنفدراسيون هاي قاره‌هاي مربوطه و يا فدراسيون جهاني به امضا مي‌رسد در زمينه لازم‌ الاجرا بودن بحث كنترل دوپينگ، تعهدات مالي و ... بحث و تبادل نظر شود تا ديگر مشكلاتي از اين قبيل به وجود نيايد.

رييس فدراسيون وزنه برداري در پايان درخصوص وضعيت ملي‌پوشان وزنه برداري اظهار داشت: اردوي تيم ملي از روز شنبه در استان قزوين آغاز مي‌شود و با اضافه شدن اصغر ابراهيمي، سيدعلي حسيني،كوروش باقري، حسين برخواه و شاهين نصيري ‌نيا به اردو، بچه‌ها با جديت تمرينات خود را زيرنظر ايوانف دنبال خواهند كرد.

