شوراي نگهبان تمايلي به نظارت بر انتخابات شوراها ندارد/ در موضوع همزماني دو انتخابات دخالتي نداريم

عباسعلي كدخدايي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" اظهار داشت: همزماني انتخابات شوراها و مجلس خبرگان يك بحث اجرايي است و ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد اما اگر مجلس و دولت توافق مي كردند و اين هماهنگي ايجاد مي شد ما موافق بوديم.

وي افزود: اين موضوع يك بحث كاملا اجرايي است و شوراي نگهبان در امر همزماني برگزاري دو انتخابات نقشي ندارد.

سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اينكه بر اساس قانون انتخابات شوراهاي شهر بايستي اسفند ماه برگزار شود، اظهار داشت: اگر انتخابات مجلس خبرگان و شوراها همزمان برگزار مي شد، افتتاح دوره سوم شوراي شهر ارديبهشت ماه سال آينده انجام مي گرفت و فقط انتخابات آن همزمان با خبرگان برگزار مي شد.

قائم مقام شوراي نگهبان تصريح كرد: حداكثر مهلت قانوني براي برگزاري انتخابات مجلس خبرگان پايان آبان ماه است.

محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس اخيرا پيشنهاد كرده بود كه نظارت بر انتخابات شوراها به عهده شوراي نگهبان گذاشته شود

كدخدايي در پاسخ به سوالي در خصوص تمايل برخي نمايندگان مجلس براي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراي شهر اظهار داشت: شوراي نگهبان تمايلي به انجام اين كار ندارد و اين موضوع تنها در حد يك پيشنهاد است.

وي تصريح كرد: هيچ رايزني يا هماهنگي با شوراي نگهبان دراين باره نشده است و اگر مجلس علاقمند به اين كار است بايستي سازوكار قانوني آن را با تصويب قانون فراهم كند.

كدخدايي با بيان اينكه تاكنون بحثي در خصوص نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراي شهر صورت نگرفته است اظهار داشت: متن اصل 99 قانون اساسي ذكري از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراي شهر نكرده است اما منعي نيز وجود ندارد ولي برخي معتقدند شوراي نگهبان نبايد بر انتخابات شوراي شهر نظارت كند.

قائم مقام شوراي نگهبان تاكيد كرد: نظارت اين شورا بر انتخابات شوراي شهر منوط به تصويب قانون در مجلس است.