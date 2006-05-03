۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۳۵

كنفرانس بين المللي مهندسي ارتباطات و كامپيوتر در مالزي برگزار مي شود

كنفرانس بين المللي مهندسي ارتباطات و كامپيوتر از نهم تا يازدهم ماه مي در كوالالامپور مالزي برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، هدف از برگزاري اين كنفرانس تشكيل تريبوني آزاد براي مهندسان، اعضاي آكادميك، دانشمندان و محققان است تا از طريق آن يافته هاي تحقيقاتي خود در زمينه مهندسي ارتباطات و كامپيوتر را ارائه دهند.

اين كنفرانس همچنين به منظور ايجاد زمينه اي براي تبادل اطلاعات بين انستيتوها و صنايع مرتبط تشكيل مي شود تا بدين وسيله دستاوردهاي علمي ارائه شود و تكنيك هاي حل مشكلات مورد بررسي قرار گيرد.

بر همين اساس، اداره مهندسي كامپيوتر و برق مالزي (IIUM ) از كليه علاقمندان دعوت به عمل آورده تا مقالات خود را به اين كنفرانس بين المللي ارسال كنند.
