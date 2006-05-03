كنفرانس بين المللي مهندسي ارتباطات و كامپيوتر در مالزي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، هدف از برگزاري اين كنفرانس تشكيل تريبوني آزاد براي مهندسان، اعضاي آكادميك، دانشمندان و محققان است تا از طريق آن يافته هاي تحقيقاتي خود در زمينه مهندسي ارتباطات و كامپيوتر را ارائه دهند.
اين كنفرانس همچنين به منظور ايجاد زمينه اي براي تبادل اطلاعات بين انستيتوها و صنايع مرتبط تشكيل مي شود تا بدين وسيله دستاوردهاي علمي ارائه شود و تكنيك هاي حل مشكلات مورد بررسي قرار گيرد.
بر همين اساس، اداره مهندسي كامپيوتر و برق مالزي (IIUM ) از كليه علاقمندان دعوت به عمل آورده تا مقالات خود را به اين كنفرانس بين المللي ارسال كنند.
كنفرانس بين المللي مهندسي ارتباطات و كامپيوتر از نهم تا يازدهم ماه مي در كوالالامپور مالزي برگزار مي شود.
