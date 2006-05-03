آمريكا خواستار احترام به حاكميت عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا روز گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت :" ما از تمام همسايگان عراق مي خواهيم كه به حاكميت اين كشور احترام بگذارند" .



وي همچنين از همسايگان عراق خواست كه با دولت اين كشور درباره مسائل مرزي و ديگر موضوعات همكاري كنند وكارهاي خود را با استفاده از شيوه هاي شفاف و توافق متقابل انجام دهند.



كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا اواخرآوريل از تركيه خواست كه از انجام اقدامات يكجانبه عليه پايگاههاي جدايي طلبان كرد در خاك عراق خودداري كرد و در مقابل با انجام همكاريهاي سه جانبه به تحركات خود عليه كردها ادامه دهد .



تركيه هزاران تن ازنظاميان را در امتداد مرز خود با عراق مستقر كرده است كه منابع ترك، اين اقدام را يك حركت تمام عيار براي جلوگيري از نفوذ جدايي طلبان كرد حزب پ ك ك (حزب كارگران كردستان ) در مناطق شمالي عراق قلمداد مي كنند .



در اين بين، مقامات كرد عراقي ادعا كرده اند كه نيروهاي ايراني روز گذشته مواضع كردهاي تركيه را گلوله باران كردند كه در اين رابطه ايران بارها اين ادعاها را رد كرده است.



يك ژنرال تركيه امروز در دفاع از اقدام روز گذشته كشورش اعلام كرد كه آنكارا طبق بند 51 منشور سازمان ملل از حق ورود به داخل مرزهاي عراق براي تعقيب جدايي طلبان كرد كه در آنجا مخفي شده اند، برخوردار است.



خبر ديگر اينكه محمود المشهداني رئيس پارلمان عراق امروز اعلام كرد كه از وزيران دفاع و خارجه اين كشور خواهد خواست تا درباره اخبار مربوط به نفوذ ايران به داخل خاك عراق و وقوع عمليات بمباران توضيحاتي كافي ارائه نمايند.



المشهداني پس از افتتاح اولين نشست كاري مجلس عراق گفت : از وزير دفاع(سعدون الدليمي) و خارجه(هوشيار زيباري) درباره اين مسئله اطلاعاتي خواهيم خواست.



اين درخواست پس از آن مطرح شد كه حسين الرزنجي از اعضاي ائتلاف كردستان در پارلمان عراق خواستار صدور بيانيه اي در محكوميت بمباران مناطق كردي در شمال عراق شد كه مدعي شد توسط نيروهاي ايراني انجام شده است.



اما وائل عبداللطيف از ليست العراقيه به رياست اياد علاوي اظهار داشت:" بايد از صدور هر گونه بيانيه اي پيش از آنكه وزيران دفاع و خارجه گزارش مشروحي درباره اين مسئله ارائه نمايند، خودداري كرد."