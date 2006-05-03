استاد مطهري نقطه تلاقي حوزه و دانشگاه بود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمد باقر خرمشاد" صبح امروز در مراسمي به مناسبت سالگرد شهادت استاد مطهري در دانشگاه پيام نور افزود: علم در مذهب ما مسلمانان به منزله نور است و فقدان آن سبب جهل و تاريكي مي شود. انساني در حيات خود راه به جايي مي برد كه از علم بهره مند شود.

وي معلمي را يكي از خصايص خداوند دانست و گفت: معلمي شغلي است كه انسان ها را به سمت خضوع دعوت مي كند و ارتقا دهنده است. علم به فرمايش رهبر معظم انقلاب مي تواند ما را در راه نجات كشور از عقب ماندگي كمك مي كند.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با اشاره به خصايص ويژه استاد شهيد مطهري گفت: استاد مطهري توليد كننده قوي علم بود در صورتي كه قشر حوزوي و دانشگاهي را به دو قسمت روشنفكر و غير روشنفكر تقسيم كنيم، شهيد مطهري از سر سلسله جنبانان قشر روشنفكر بود.

وي اضافه كرد: استاد مطهري روحاني روشنفكري بود كه در امر دين شناسي به روز عمل مي كرد. وي به عنوان پلي ميان روشنفكري ديني و غير ديني بود.

"خرمشاد" استاد مطهري را فردي جريان ساز و تفكر ساز خواند و گفت: استاد مطهري نقطه تلاقي حوزه ودانشگاه بود و شكاف بين اين دو را از بين مي برد. با برطرف شدن چنين شكافي انقلاب اسلامي متولد شد.

وي افزود: شهيد مطهري فلسفه خود را به مسائل روز گره مي زد و در تئوري سازي براي انقلاب توانايي خاصي داشت. او وجود پيچيده اي از فلسفه، كلام و عرفان بود.