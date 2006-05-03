  دانشگاه و فناوری
  آموزش عالی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۰۸

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم:

استاد مطهري نقطه تلاقي حوزه و دانشگاه بود

دكتر "محمد باقر خرمشاد" گفت: استاد مطهري نقطه تلاقي حوزه ودانشگاه بود و شكاف بين اين دو را از بين مي برد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محمد باقر خرمشاد" صبح امروز در مراسمي به مناسبت سالگرد شهادت استاد مطهري در دانشگاه پيام نور افزود:  علم در مذهب ما مسلمانان به منزله نور است و فقدان آن سبب جهل و تاريكي مي شود. انساني در حيات خود راه به جايي مي برد كه از علم بهره مند شود.

وي معلمي را يكي از خصايص خداوند دانست و گفت: معلمي شغلي است كه انسان ها را به سمت خضوع دعوت مي كند و ارتقا دهنده است. علم به فرمايش رهبر معظم انقلاب مي تواند ما را در راه نجات كشور از عقب ماندگي كمك مي كند.  

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با اشاره به خصايص ويژه استاد شهيد مطهري گفت: استاد مطهري توليد كننده قوي علم بود در صورتي كه قشر حوزوي و دانشگاهي را به دو قسمت روشنفكر و غير روشنفكر تقسيم كنيم، شهيد مطهري از سر سلسله جنبانان قشر روشنفكر بود.

وي اضافه كرد: استاد مطهري روحاني روشنفكري بود كه در امر دين شناسي به روز عمل مي كرد. وي به عنوان پلي ميان روشنفكري ديني و غير ديني بود.

"خرمشاد" استاد مطهري را فردي جريان ساز و تفكر ساز خواند و گفت: استاد مطهري نقطه تلاقي حوزه ودانشگاه بود و شكاف بين اين دو را از بين مي برد. با برطرف شدن چنين شكافي انقلاب اسلامي متولد شد.

وي افزود: شهيد مطهري فلسفه خود را به مسائل روز گره مي زد و  در تئوري سازي براي انقلاب توانايي خاصي داشت. او وجود پيچيده اي از فلسفه، كلام و عرفان بود.

