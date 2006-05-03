حضور سرمايه گذاران خارجي حجم معاملات را در بورس ايران افزايش مي دهد

سعيد عليشاهي درگفتگو با خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهر، حضورسرمايه گذاران خارجي را در بازاربورس ايران مثبت ارزيابي كرد و اذعان داشت: حضورسرمايه گذاران خارجي موجب رونق بازار بورس ايران درسال جاري مي شود.

وي در ادامه مشكل اصلي بازاربورس ايران را كمبود تقاضا جهت خريد سهم عنوان كرد وافزود: دليل اصلي ركود در بازار بورس ايران كمبود تقاضا در بازاربورس است؛ در نتيجه با ورود سرمايه گذاران خارجي حجم تقاضا جهت خريد سهم دربازاربورس ايران افزايش پيدا مي كند.

وي درادامه ورود سرمايه گذاران لبناني به بازار بورس ايران را موجب افزايش اطمينان بخشي سهام داران نسبت به بازاربورس عنوان كرد وافزود: ورود سرمايه گذاران لبناي به بازاربورس سهام داران با اطمينان بيشتري در بازار بورس ايران سرمايه گذاري مي كنند.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري به گزين درادامه اجراي قانون جديد بازار سرمايه را موجب كاهش ريسك سرمايه گذاري در بازار بورس عنوان كرد ودر ادامه افزود: قانون جديد بازارسرمايه به لحاظ اينكه بحث نظارت را با اجرا تفكيك كرده است درنتيجه موجب قانونمند تر شدن بحث نظارت در بازار بورس مي شود .

وي درادامه يكي ازعوامل اصلي ركود دربازار بورس را مشكلات نرم افزاري سازمان بورس ايران عنوان كرد و درادامه افزود: از ديگرعواملي كه در ركود بازار بورس ايران موثر است مسائل مربوط به اقتصاد كلان در كشوراست.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري به گزين درادامه يكي ازعوامل موثردر رونق بازاربورس ايران را ايجاد احساس امنيت در سرمايه گذاران عنوان كرد وافزود: با ايجاد احساس امنيت درسرمايه گذاران ، سرمايه گذاران با اطمينان خاطر بيشتري در بازار بورس سرمايه گذاري مي كنند.