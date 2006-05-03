جنبه هاي رواني بيماريها كمتر مورد توجه پزشكان قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دبير نخستين سمينار جايگاه روانپزشكي در ساير رشته هاي پزشكي امروز در حاشيه برگزاري اين سمينار ، به خبرنگاران گفت: يكي از مسائل مهم در پزشكي جنبه هاي رواني و اجتماعي بيماريها است كه كمتر مور د توجه قرار مي گيرد.

دكتر علي اكبر نجاتي صفا ادامه داد: در اين سمينار متخصصان غير روانپزشك در مورد موضوع مد نظر خود طرح مشكل مي كنند و متخصصان روانپزشكي نيز در مورد خدماتي قابل ارائه در مورد آن موضوع را مشخص مي شود.

وي گفت: اين سمينار به موضوعاتي نظير چگونگي فعاليت روانپزشكان در بيمارستانهاي عمومي، نحوه ارائه خبرهاي بد به بيماران نظير گفتن به بيمار در مورد ابتلايش به بيماريهاي خطرناك مانند سرطان، ايدز و ديابت، مشكلات روانپزشكي در مورد بيماران سرطاني، قلبي پرداخته مي شود و اقدامات روانپزشكان در اين زمينه ارائه خواهد شد.

دبير نخستين سمينار جايگاه روانپزشكي در ساير رشته هاي پزشكي گفت: بررسي مشكلات و مداخلات در زمينه بيماريهاي گوارشي و پوستي و همچنين بيماري ايدز و پيوند اعضا با حضور متخصصان اين رشته و متخصصان روانپزشكي از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين سمينار است.

وي ادامه داد: متاسفانه در بسياري از بيمارستانهايي كه به بيماران رواني خدمات ارائه مي شود ، روانپزشك و يا روانشناس حضور ندارد بنابراين با وجود اينكه ممكن است به صورت محدود در برخي مراكز اين خدمات ارائه شود چون ممكن است يبماران در اين زمينه خدمات دريافت نكنند.

نجاتي صفا گفت: يكي از مشكلات در زمينه خدمات روانپزشكي، مقاومت مسئولان بيمارستان در زمينه حضور بخش هاي روانپزشكي در بيمارستانهاي عمومي است كه علت آن وجود برچسب بيماري رواني و تحميل هزينه هاي زياد اين بخش ها و درآمد كم آن است بنابراين هنوز تجربه اي در مورد حضور بخش هاي روانپزشكي در بيمارستانهاي عمومي در كشور ايجاد نشده است.

وي با بيان اينكه حضور روانپزشكان در بيمارستانهاي عمومي به ويژه بيمارستان هاي دانشگاهي بسيار ضرورت دارد چون اين بيمارستانها وظيفه آموزش به پزشكان را دارند، گفت: اگر اجراي مصوبه اختصاص 10 درصدي تخت هاي بيمارستانهاي عمومي به بخش رواني از بيمارستانهاي آموزشي شروع شود و به ديگر بيمارستانهاي دولتي و خصوصي گسترش يابد منجر به نهادينه شدن اين سيستم و افزايش رضايتمندي بيماران از بيمارستانها مي شود.

دبير نخستين سمينار جايگاه روانپزشكي در ساير رشته هاي پزشكي گفت: بيماران پيوند عضو ، سرطاني ، مبتلا به بيماري مزمن و صعب العلاج نيازمند مشاوره با روانپزشكان دارند. چون در صورت عدم حمايت رواني از اين بيماران ، مشكلات آنان علاوه بر بيماري چندين برابر مي شود.