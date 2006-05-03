به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مديرعامل بنياد غدير امروز درچهارمين اجلاس عمومي روساي مجامع امورصنفي سراسركشوردر جمع خبرنگاران گفت: دفاتر بنياد بين المللي غديرهم اكنون در 28 استان افتتاح و در 7 كشورلبنان، سوريه، عربستان، عراق، آلمان، هلند و بلژيك نمايندگان اين بنياد تعيين شده اند.

وي افزود: درحال حاضر پنج تن از وزراي دولت نهم از جمله تعاون، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و ترابري و امورخارجه حكم رياست بنياد را از خزعلي دبير كل اين بنياد دريافت كردند كه امروز نيز وزير كارو اموراجتماعي اين حكم را دريافت خواهند كرد.

رئيس شوراي اصناف در اين اجلاس گفت: در ماه‌هاي اخير اصناف دچار مشكل شده اند كه مديران اجرايي از جمله سازمان امورمالياتي كشور راهكارهايي براي حل اين مشكلات ارايه دهند.

علي فاضلي افزود: سازمان امورمالياتي براي حل مشكلات اصناف بايد نمايندگاني را براي اصناف دراستان ها هماهنگ كند.

رئيس مجمع امورصنفي توزيعي و خدماتي تهران نيزدر اين اجلاس با اشاره به مشاركت اصناف در امور مالياتي كشورافزود: پرداخت ماليات نيز مانند وجوهات واجب است و اين امر يك وظيفه است.

قاسم فرهاني نوده گفت:برخي از كارمندان و اهم دولت و بخش خصوصي اصناف هستند كه به موقع ماليات پرداخت مي كنند البته همان طوركه در تمام قشرها خوب و بد وجود دارد در اصناف نيزاين مسئله ديده مي شود و اما آن اعتمادي كه ميان دولت و اصناف بايد باشد، تلقي نمي شود.

وي با اشاره به نظرات محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري كشورمان مبني براينكه بايد به ملت اعتماد كرد تا خودشان ماليات خود را بپردازند، تصريح كرد: به عنوان خادمين اصناف رساندن خواسته هاي صنوف به مسئولين از وظايف ماست و اين امر را به طور جدي پيگيري مي كنيم.

رئيس مجمع امورصنفي توزيعي و خدماتي تهران درباره ماليات عملكرد سال 84 گفت: در اين زمينه نامه هاي متعددي از اتحاديه هاي تهران به مجامع امورصنفي و از مجامع امورصنفي به شوراي اصناف رسيده كه برخي خواستارتعديل ماليات شده و برخي نيز پرداخت ماليات همانند سال 83 را خواستارشدند و چنانچه ماليات سال 84 را اضافه نمايند به علت ركود اقتصادي حاكم بر اصناف در سال 84 اتحاديه ها افزايش ماليات قبول نخواهند كرد.

به گفته وي، در سال 84 طي مصوبه مجلس شوراي اسلامي تثبيت قيمت ها و موضوع انتخابات نيز در سال گذشته وجود داشته كه موجب ركود حاكم بر اصناف شده است.

فراهاني تصريح كرد: البته در اين ميان گروهي همانند واحدهاي بدون پروانه هستند كه از ماليات فرار مي كنند و مسئولين اتحاديه ها مي توانند با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارايي براي وصول ماليات اين افراد همديگر را ياري نموده تا دولت به حق خود برسد.

به پيشنهاد وي، اصنافي كه خوش حساب بوده و هر ساله ماليات خود را به موقع پرداخت كرده اند درمورد عملكرد سال 84 همانند سال 83 وصول شود ، به اين صورت كه 5 درصد با اظهارنامه و 50 درصد در آبان ماه پرداخت نمايند و برگ قطعي خود را دريافت كنند.

وي گفت: چنانچه قرار باشد ماليات عملكرد سال 84 اضافه شود بايد مجامع امورصنفي و اتحاديه ها را كنارگذاشت و وزارت دارايي خود مستقيم با واحدهاي صنفي براي دريافت ماليات وارد عمل شود چراكه مجامع و اتحاديه ها جوابگوي اصناف نخواهند بود