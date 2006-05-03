نيروگاه بوشهر تابلو بزرگي از بي اعتمادي مردم ايران نسبت به قول و تضمين هاي ديگران است / حاضريم بر مبناي "توليد سوخت آري" و "بمب هسته اي نه" با غرب مذاكره كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين ملاقات تحولات اخير عراق، افغانستان و امنيت منطقه و راههاي برون رفت در زمينه پرونده هسته اي ايران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در اين ديدار رئيس مركز تحقيقات استراتژيك، ضمن تاكيد بر نياز منطقه به استقرار امنيت و ثبات، چالش اصلي دولت جديد عراق را برقراري امنيت در عراق دانست و دخالتهاي اشغالگران، خصوصا نيروهاي آمريكايي در مساله امنيت را بزرگترين عامل ادامه خشونت و اعمال تروريستي در عراق خواند.

وي ضمن استقبال از پيشرفت مردم عراق در انتخاب دولت جديد اظهار اميدواري كرد كه دولت جديد هرچه زودتر تشكيل و با همه اختيارات قانوني خود و قطع دخالتهاي نيروهاي اشغالگر، امنيت و ثبات را در داخل مستقر نمايد و شكوفايي اقتصادي را به تدريج براي همه مردم عراق به ارمغان آورد.

دكتر روحاني در مورد افغانستان تاكيد نمود كه متاسفانه هنوز امنيت و ثبات صرفا در برخي از مناطق افغانستان حاكم است و ساير مناطق اين كشور همچنان از بي ثباتي و عدم امنيت رنج مي برند.

نماينده مقام معظم رهبري ضمن انتقاد به سياست هاي جاري نيروهاي خارجي در افغانستان و همچنين سياست اروپا در مساله مبارزه با مواد مخدر، گفت: چند سال بعد از حمله آمريكا به افغانستان و حضور مستمر نيروهاي خارجي در اين كشور متاسفانه توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به مراتب از زمان طالبان بيشتر شده است.

وي از سطح و نوع همكاري كشورهاي غربي در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر انتقاد نموده و گفت: جمهوري اسلامي ايران، تقريبا به تنهايي مسئوليت و هزينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را به دوش مي كشد.

رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس آلمان نيز ضمن اشاره بر اهميت روابط دو كشور، در زمينه مسايل هسته اي ايران گفت: تصميم جمهوري اسلامي ايران مبتني بر راه اندازي اصفهان و نطنز و تعليق اجراي مفاد پروتكل الحاقي بر بي اعتمادي ديگران نسبت به برنامه هسته اي ايران افزوده است.

پولنتس افزود : آلمان هميشه مدافع حق كشورهاي عضو NPT از جمله ايران براي برخورداري از كاربرد صلح آميز انرژي هسته اي بوده است و هم اكنون نيز معتقد است كه در حال حاضر كه جمهوري اسلامي ايران در امر غني سازي موفق شده است بهترين فرمول براي برون رفت از اين مسئله قبول تضمين بين المللي براي تامين سوخت نيروگاه در يك روند مذاكراتي مي باشد.

پولنتس به پيشنهادات مختلف از جمله بوجود آوردن يك ذخيره بين المللي سوخت هسته اي و امكان تامين و ذخيره سوخت هسته اي براي ايران اشاره كرد.

پولتنس در خاتمه گفت : وي شخصا معتقد است تاسيس يك شركت چند مليتي بين ايران و چند كشور ديگر براي غني سازي در خارج از ايران مي تواند راهگشا باشد و اين ترتيبات مي تواند موقتي باشد تا اعتماد جامعه بين المللي به ايران جلب گردد.

دكتر روحاني در پاسخ ضمن اشاره به سابقه عملكرد آلمان در گذشته و همچنين عملكرد فعلي روسيه نسبت به ساخت نيروگاه بوشهر، تاكيد نمود كه موضوع نيروگاه بوشهر هميشه به مانند تابلو بزرگي از بي اعتمادي مردم ايران نسبت به قول و تضمين هاي ديگران مي باشد. تاريخچه نيروگاه بوشهر لزوم پيشرفت و استقلال تكنولوژيكي را براي همه مردم ما روشن كرده است. راه اندازي اصفهان، نطنز، و قطع اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي توسط ايران نيز پاسخ طبيعي ما به اشتباه محاسبه اروپا بوده است. توافق اكتبر 2003 سعدآباد با سه وزير اروپايي چنين بود كه ايران به صورت داوطلبانه پروتكل الحاقي را اجرا كند. اروپا نيز از ارجاع موضوع به شوراي امنيت و زبان تهديد دوري كند. بنابراين بعد از ارسال پرونده به شوراي امنيت، اروپا نبايد توقع اعتماد سازي يك طرفه از سوي ايران را داشته باشد .

در مذاكرات قبلي با اروپا، ما به حصول توافق در زمينه غني سازي در ايران خيلي نزديك شده بوديم ولي اشتباه محاسبه اروپا اين بود كه با طولاني كردن مذاكرات اميدوار بود كه بعد از انتخابات رياست جمهوري در ايران با فضاي ديگري روبرو شود. اروپا و آمريكا هنوز هم دچار اشتباه در محاسبه خود مي باشند و مي خواهند با تهديد و زورگويي ايران را مجبور به چشمپوشي از حق قانوني خود در غني سازي براي مصارف صلح آميز نمايند. براي مسئولين و مردم ايران اين روشها قابل قبول نيست.

دكتر روحاني در ادامه به مسئله تضمين بين المللي تامين سوخت پرداخته و گفت حتي اگر ما تجربه تلخ تضمين هاي آلمان و روسيه در مساله نيروگاه بوشهر را نداشتيم و مي خواستيم به اين تضمين هاي بين المللي اعتماد كنيم، عملا با مشكل دچار مي شديم. چون در كميته آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در سال 2005 به همين منظور تشكيل شد، نهايتا به اين نتيجه رسيدند كه هيچ تضمين بين المللي در اين زمينه قابل تصور نيست .



نماينده مقام معظم رهبري در ادامه گفت اگر مبناي تعامل ما با غرب اين باشد كه توليد سوخت، آري و بمب هسته اي نه، در آن صورت جمهوري اسلامي ايران آماده هرگونه مذاكره اي مي باشد و اعتقاد دارم كه راه حلهاي مختلفي نيز براي برون رفت از اين پرونده و دوري از درگيري كه همه در آن ضرر خواهند كرد وجود دارد.

دكتر روحاني يادآور شد كه در ملاقات خود با رئيس جمهور فرانسه در سال 2005 توافق خوبي براي رويكرد به حل مسئله با كمك آژانس بين المللي انرژي اتمي بدست آمد ولي متعاقبا با فشار آمريكا و ملاحظات سياسي اين كشور عملا پيگيري نشد.

در خاتمه دكتر روحاني به تشريح پيشنهاد ايران در خصوص مشاركت ساير كشورها در غني سازي ايران پرداخت و تاكيد نمود چنانچه هدف غرب اطمينان از عدم انحراف ايران از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران باشد حتما با ادامه مذاكرات به نتيجه خواهد رسيد. بنابرين راه عاقلانه برون رفت در اين مساله ادامه مذاكرات است و بحران به نفع هيچ كشوري نخواهد بود.