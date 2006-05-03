آسمان تهران فردا نيمه ابري همراه با وزش باد

به گزارش خبرگزاري مهر ، آسمان سواحل درياي خزر و استان اردبيل ابري با بارش متناوب باران و مه آلود در برخي نقاط با وزش باد و رگبار باران ، آسمان استانهاي آذربايجان غربي وشرقي ، زنجان ، همدان ، قزوين ، مركزي ، كرمانشاه ، كردستان ، سمنان ، خراسان شمالي و خراسان رضوي نيمه ابري تا ابري با وزش باد و رگبار و رعدو برق يا بارش متناوب باران در برخي نقاط اين استانها با بارش تگرگ پيش بيني مي شود.

آسمان استانهاي لرستان ، ايلام ، خوزستان ، چهارمحال و بختياري ، كهكيلويه و بوير احمد ، اصفهان ، بوشهر و سواحل غربي خليج فارس نيمه ابري با وزش باد به تدريج از سمت غرب با رگبار و رعد و برق با بارش متناوب باران همراه خواهد بود.

هواي استانهاي خراسان جنوبي ، يزد ، كرمان ، سيستان و بلوچستان ، شمال هرمزگان و فارس صاف تا قسمتي ابري گاهي با ورش باد در شب در برخي نقاط با افزايش ابر ، آسمان سواحل درياي عمان و تنگه هرمز صاف تا قسمتي ابري گاهي با مه رقيق در برخي ساعات با وزش باد پيش بيني مي شود.

بيشينه و كمينه دماي هواي روز پنج شنبه تهران به ترتيب به 23 و 14 درجه سانتي گراد مي رسد.