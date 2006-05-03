بلر افتضاحات دولت انگليس را مشكلاتي "موقتي" خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، توني بلر نخست وزير انگليس كه در نشست يكي از اتحاديه هاي صنفي سخن مي گفت، تلاش مي كرد افتضاحات متعددي كه دولت وي را در برگرفته و سبب شده است افكار عمومي انتقادهاي گسترده اي از دولت داشته باشند، ناديده بگيرد.

توني بلر گفت: اگر در روزنامه هاي چند تيتر برضد دولت ما آورده است، نبايد سالها خدمت اين دولت فراموش شود و مردم در انتخابات محلي، حزب كار را كنار بگذارند.

نخست وزير انگليس كه به طور تلويحي از مردم اين كشوردرخواست راي مي كرد، ادامه داد: ما از مردم انگليس مي خواهيم برخي از مشكلاتي را كه به طور موقت ايجاد مي شود و در همه دولت ها نيز امري عادي محسوب مي شود، هميشگي ندانند و با در نظر گرفتن تلاش هايي كه دولت حزب كار در چند سال گذشته انجام داده است، به پاي صندوق هاي راي بروند.

اين در حالي است كه روزنامه ها و رسانه هاي انگليسي در شماره ديروز خود از انتقادهاي گسترده به دولت انگليس به ويژه پس از دو رسوايي اخير وزراي وي خبر دادند.

تلگراف نوشت: دولت توني بلر نخست وزير انگليس بارديگر به سبب افتضاحاتي كه دو تن از وزراي كابينه به بار آوردند، در انتخابات محلي كه قرار است به زودي برگزار شود، در معرض خطر قرار گرفت.