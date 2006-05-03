احياي مباني اخلاقي همگام با پيشرفت علم ضروري است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" درمشهد دكتر شهاب الدين صدر با بيان اين مطلب افزود : با توجه به اين كه شرافت و ارزش هر علم به موضوع و هدف نهايي آن باز مي گردد ضرورت احياي مباني اخلاقي با پيشرفت علوم و به ويژه علم پزشكي بيشتر احساس مي شود.

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور جامعه پزشكي اظهار داشت : جامعه پزشكي وسيله به فعليت رساندن اسم الهي طبيب است كه اين صفت الهي در قسمت هاي مختلف دنيا عناوين و كدهاي مختلفي دارد.

وي در خصوص مهمترين انگيزه شكايت بيماران از پزشكان گفت: احقاق حق، پرداخت خسارت هاي جاني، مالي، پيگيري قانون و راهنمايي كردن از جمله دلايل شكايات مردم بوده كه طي آمارگيري سال 75 تا 80 جامعه ارتوپدي بيشترين شكايات مربوط به صدمات جاني، سهل انگاري ، فوت بيمار ، عمل جراحي ناموفق و تشخيص نادرست پزشك را دارا بوده است.

دكتر صدر كسب مهارت و اطلاعات فني به صورت دائمي را عامل بسيار مهمي در جهت رفع موانع موجود بر سر راه اخلاق پزشكي خواند و افزود : با توجه به اينكه اخلاق پزشكي در بستر اخلاق اسلامي قرار دارد، تلاش مستمر، امانتداري، درستكاي و تلاش براي كسب مهارت و اطلاعات فني بسياري از موانع و نارسايي ها را رفع خواهد كرد.

وي دقت در تشخيص بيماري و انتخاب بهترين روش درمان را از جمله وظايف پزشكان عنوان كرد و تاكيد كرد : با ورود اخلاق پزشكي در همه عرصه ها مي توان به اين امر مهم به صورت كامل و دقيق تر دست يافت.