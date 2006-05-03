تحريم ايران به مرزهاي كشور محدود نمي شود

فلاحت پيشه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به اينكه ايران در فضاي جنگ رواني بسيار شديد و بي سابقه اي در خصوص فعاليت هاي اتمي اش قرار گرفته است گفت : مقامات آمريكايي در آستانه شوراي امنيت تلاش مي كنند تا ايران را به عنوان تهديد براي صلح و امنيت جهان معرفي كنند و زمينه را براي صدور قطعنامه الزام آور عليه ايران همراه با اولتيماتوم فراهم نمايند.



وي با بيان اينكه آمريكا درعين حال تلاش مي كند با دامن زدن به احتمال حمله نظامي يا اجماع كشورهاي خارج از شوراي امنيت براي تحريم ايران هجمه عليه ايران را سنگين تر كند، خاطرنشان كرد: فضاي واقعي جهاني در خصوص موضوع هسته اي ايران آنگونه كه در رسانه ها مطرح مي شود، عليه ايران سنگين نيست.



اين استاد دانشگاه در رشته روابط بين الملل افزود : علي رغم همه ايراداتي كه به گزارش البرادعي وارد است اين گزارش گزارشي نيست كه ايران را ذيل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد قرار دهد.

وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران بايد در شرايط فعلي ديپلماسي خود را با واقعيات جهاني نتظيم كند، گفت : بايد توجه داشته باشيم كه گزينه هاي ما براي تاثيرگذاري بر شوراي امنيت و جنگ رواني آمريكا محدود است.



فلاحت پيشه افزود : 85 در صد رسانه هاي آمريكا و 65 درصد رسانه هاي اروپا وابسته به رژيم صهيونيستي هستند و يا حتي قراردادهاي خاص با سازمان سيا و پنتاگون دارند.



عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با انتقاد از رويكرد وزارت امور خارجه در ماه هاي اخير گفت : در ماه هاي اخير، سياست خارجي ما به سمت كشورهاي كوچك و كشورهايي كه در عرصه بين الملل صاحب نقش نيستند، متمايل شد و فرصت تمركز بر تاثيرگذاري بر موضوع هسته اي ايران از دست رفت.



وي همچنين برخي تغييرات در سطوح ديپلماسي ايران را در شرايط فعلي نابه هنگام خواند.



فلاحت پيشه با بيان اينكه ايران تنها كشوري است كه بدون داشتن بمب اتمي خود را به عنوان عضو باشگاه اتمي معرفي كرده است، گفت : اين موضوع در كنار تاكيد البرادعي بر عدم هر گونه انحراف ايران از مسير صلح آميز مي تواند برگه معتبري براي ايران در عرصه اعتمادسازي بين المللي باشد، اما بايد در نظر داشت كه ديپلمات هاي ما با امكانات محدود در فضاي جنگ رواني شديد فعاليت مي كنند.



وي افزود: در شرايط حاضر نبايد محدوديت ها را انكار و لاپوشاني كنيم.

نماينده مردم اسلام آباد غرب در مجلس تاكيد كرد: در حال حاضر براي اقناع دنياي اسلام مشكلي نداريم و ملت هاي مسلمان حقانيت جمهوري اسلامي ايران را در دستيابي به انرژي هسته اي پذيرفته اند و اين موضوع بايد در رفتارها و تصميمات ديپلماتيك ما مد نظر قرار گيرد.



وي در ادامه با اشاره به برخي كشورهاي منطقه كه زمينه تحريم ايران توسط آمريكا را فراهم مي آورند، افزود: نبايد اجازه دهيم كشورمان وارد فاز تحريم شود در شرايطي كه هيچ تهديدي متوجه زمينه سازان تهديد در منطقه نشود.



فلاحت پيشه گفت : برخي كشورهاي عربي امروز موذيانه شرايط تحريم ايران را با بستن قراردادهاي نفتي با كشورهايي چون چين و ژاپن تسهيل مي كنند و حتي خود به صراحت اعلام مي كنند كه با كاهش صادرات نفت ايران اجازه نخواهند داد اين كشورها دچار بحران شوند و در اين شرايط بايد اثبات كنيم كه عمق استراتژيك ايران صرفا خاك ايران نيست.



وي در پايان با اشاره به اينكه 11 سپتامبر بهانه اي بود تا آمريكا به كمك وابستگان خود در منطقه وارد خاورميانه شود، توضيح داد: درحاليكه هيچ يك از گروه هاي تروريستي از شيعيان نيستند، نبايد اجازه دهيم به سادگي به بهانه تروريسم، شيعيان ايران و عراق تحت فشار قرار گيرند و كشورهايي در منطقه كه خود حاميان تروريسم بوده اند و گروه هاي تروريستي را شكل داده اند، از هر گونه فشار و ضرر مصون بمانند.