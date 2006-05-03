رفع شبهات عاملي براي جلوگيري از انحراف جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آيت‌الله فاضل لنكراني صبح امروز در ديدار مسئولان عقيدتي سياسي مراكز مختلف سپاه منطقه قم با ايشان تصريح كرد: پيشرفتهاي علمي روز افزون جوانان باعث بروز شبهاتي در ذهن آنان مي شود و بايد مراكز و اشخاصي كه صلاحيت دارند اين شبهات را برطرف كنند.

وي با بيان اينكه وجود شبهات باعث انحراف جوانان مي‌شود، تصريح كرد: پاسخگويي به شبهات به وجود آمده بسيار ضروري است.

آيت الله فاضل لنكراني يادآور شد: بايد مسائل اعتقادي جوانان ما با استفاده از فرهنگ ناب اسلام و انقلاب تصحيح شود.

وي با اشاره به اينكه انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي بوده است، گفت: بايد مسئولان كشور، طلاب دانشجويان و مردم در حفظ فرهنگ انقلاب كوشا باشند.