60 عنوان كتاب آموزشي ويژه كودك و نوجوان در نمايشگاه عرضه شد

به گزارش مهر و بنا بر اعلام روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ، موسسه علمي آينده سازان امسال در بخش كودك و نوجوان ، كتاب ، بازي با اشكال، آموزش، بازي، يادگيري و ... را براي مقاطع پيش دبستاني، ابتدايي و راهنمايي در سالن 38 غرفه 88 عرضه مي نمايد.

بخشي از اين شصت عنوان كتاب اين ناشر آموزشي عبارت از راهنماي جامع آزمون تيزهوشان ويژه دانش آموزان سوم، چهارم و پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي، كتاب هاي كار كليه پايه هاي رياضي و بخوانيم و بنويسيم ، كتاب هاي آموزش بازي و يادگيري در چهار جلد، بازي با اشكال ويژه مقطع پيش دبستاني و پاسخ هاي تشريحي سئوالات المپيادهاي فيزيك و شيمي تا آخرين المپياد هاي برگزار شده، است.

بنا بر اين گزارش نويسندگان صاحب نام حوزه دانش آموزي نيز در محل غرفه فروش آينده سازان در زمان برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب حضور خواهند يافت كه دانش آموزان، مربيان و اولياء مي توانند با مراجعه به اين غرفه نسبت به آشنايي بيشتر با موارد درسي و كتب آموزشي با نويسندگان به تبادل نظر بپردازند.