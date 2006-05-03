دانشگاه پيام نور تا 2 سال آينده 400 مركز دانشگاهي خواهد داشت / دانشگاه پيام نور عضو هيات علمي وابسته مي پذيرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "عليرضا علي احمدي" صبح امروز در مراسم به مناسبت سالگرد شهادت استاد مطهري در دانشگاه پيام نور افزود: دانشگاه پيام نور چندين شعبه دارد كه پيام نور مركزي داراي 1000 عضو هيات علمي و 450 هزار دانشجو و 270 واحد دانشگاهي در اقصا نقاط كشور است.

وي با اشاره به ديگر شعبات دانشگاه پيام نور اظهارداشت: شعبه پيام نور دوم دانشستان است كه كم كم پرتو افكني مي كند و دانشگاه پيام نور مجازي نيز يكي ديگر از شعبات اين دانشگاه به شمار مي آيد. همچنين دانشگاه پيام نور با شبكه آموزش صدا و سيما نيز همكاري هايي را آغاز كرده است و از آن طريق رشته هاي مختلفي به علاقه مندان آموزش داده مي شود.

رئيس دانشگاه پيام نور در زمينه رشد فيزيكي دانشگاه افزود: دانشگاه پيش بيني مي كند تا 2سال آينده تعداد مراكز خود را به 400 مركز برساند كه با توسعه در سراسر كشور و ايجاد رشته هاي مختلف نياز دانشگاه به اساتيد و اعضاي هيات علمي بيشتر مي شود.

وي ادامه داد: در حال حاضر تقاضاهاي فردي و گروهي زيادي از دانشگاه هاي مختلف براي حضور در دانشگاه پيام نور به عنوان عضو هيات علمي ارائه شده كه اين امر حاكي از بهبود نماي دانشگاه نسبت به گذشته است.

"علي احمدي" جذب اعضاي هيات علمي وابسته را يكي ديگر از اهداف دانشگاه خواند و گفت: دانشگاه با تكيه بر توسعه دوره هاي تحصيلات تكميلي و ايجاد دوره هاي دكتري در گروه هاي مختلف آموزشي اعضاي هيات علمي ديگر دانشگاه ها را در اين مقاطع به صورت وابسته مي پذيرد.

رئيس دانشگاه پيام نور با اشاره به اين كه 72 درصد از دانشجويان اين دانشگاه را دختران تشكيل مي دهد، افزود: دانشگاه شورايي را در نظر گرفته تا به وسيله آن بتواند نيازهاي دانشجويان دختر را بيشتر شناسايي كند و در جهت ايجاد مركز مطالعات زنان و شوراي مركزي زنان و خانواده با هدف ارائه خدمات به دانشجويان دختر اقدام كند.

وي با بيان اين كه استعداد دانشجويان دانشگاه پيام نور از متوسط كشوري بالاتر است، گفت: فرايند آموزش در دانشگاه پيام نور به گونه اي است كه دانشجويان را مسئوليت پذير و خودباور بار مي آورد.

علي احمدي اظهار داشت: دانشجويان دختر اين دانشگاه به دليل تمايل خانواده ها به تحصيل در محل سكونت و دانشجويان پسر نيز بيشتر به دليل اشتغال همزمان با تحصيل، علي رغم توانايي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي به نام، دانشگاه پيام نور را ترجيح مي دهند.

وي با اشاره به فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه پيام نور ادامه داد: امور تحقيقاتي در اين دانشگاه مهجور مانده است و تلاش كرده ايم ابزار تحقيقاتي لازم را فراهم كنيم.

علي احمدي ادامه داد: همچنين دانشگاه در نظر دارد از ابتداي مهر ماه سال تحصيلي آينده كلاس هاي رفع اشكال را به صورت power point برگزار كند تا رفع اشكال تبديل به مرور درس شود.

رئيس دانشگاه پيام نور خاطر نشان كرد: بازبيني كتب درسي و برنامه هاي درسي نيز از ديگر برنامه هاي دانشگاه است كه بايد هرچه زودتر با در نظر گرفتن توسعه رشته ها و الگو هاي 2+2 و پودماني تغيير و توسعه يابد.

وي در خصوص فناوري اطلاعات در دانشگاه پيام نور افزود: بحث دانشستان و آموزش الكترونيك بايد با سرعت بيشتري در دانشگاه پيام نور پيش رود.