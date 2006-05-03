كتابخانه دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي مجموعه اي بي نظير در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، كتابخانه اصلي اين دانشگاه در گمباك واقع شده كه با برخورداري از 40 اتاق مطالعه خصوصي، 15 اتاق تحقيقات، 8 اتاق مذاكره، 4 اتاق مجهز به سيستم صوتي - تصويري، يك تالار كنفرانس و يك اتاق چند منظوره، فضايي ويژه و كارآمدي را براي انجام مطالعات فراهم مي سازد.



اين كتابخانه در مجموع ظرفيت پذيرش 2 هزار و 77 كاربر را داراست. اين كتابخانه همچنين يك لابراتوار مخصوص سيستم محاسبات يكپارچه (ICS ) و يك لابراتوار كامپيوتر را در كنار تسهيلات كامپيوتري براي كاربران در خود جاي داده است. لابراتوار (ICS ) شامل 50 واحد كامپيوتر شخصي مجهز به اينترنت است.



به گزارش مهر، مجموعه كتب مرجع اين كتابخانه شامل ديكشنري، دايره المعارف، كتابچه هاي راهنما، زندگي نامه هاي اشخاص، دست نوشته ها، سالنامه ها ، مجلات و روزنامه هاي رسمي، اطلس ها ، راهنماي موضوعات و خلاصه كتب است.



مجموعه نشريات اين كتابخانه شامل ژورنال ها ، روزنامه ها ، بولتن ها و مجلات عمومي است. نسخ جديد و قديمي نشريات در قفسه هاي روباز اين مجموعه موجود است و تنها به عنوان مرجع در اختيار كاربران قرار مي گيرد.



مجموعه الكترونيكي اين كتابخانه به منابع اطلاعاتي خاصي معروف است كه تنها از طريق كامپيوتر شخصي، شبكه كامپيوتري و اينترنت قابل دستيابي است. مطالب موجود در اين مجموعه شامل سي دي رام، نشريات الكترونيكي ، وب سايت ها و پايگاه هاي آن لاين است.





به گزارش مهر، انجمن آكادميك دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي با برخورداري از 15هزار دانشجو و 3 هزار كارمند در واقع شبيه يك شهر كوچك است. در حدود 2 هزار دانشجو همه ساله از اين دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند.



در سال 2004 در حدود 12 هزار و 625 دانشجوي در رشته ليسانس و يك هزار و 625 دانشجو در رشته فوق ليسانس در اين دانشگاه تحصيل كردند. در ميان اين دانشجويان، افرادي از يكصد و پنج كشور مختلف دنيا حضور داشتند كه اين امر تنوع فرهنگي و جغرافيايي را در اين دانشگاه نمايان مي سازد.



در دسامبر سال 2004، تعداد 14 هزار و 661 دانشجو در دانشكده ها و مراكز مختلف 4 كمپ اين دانشگاه ثبت نام كردند. دانشجويان مالزيايي 81 درصد از جمعيت كلي اين دانشگاه را تشكيل مي دهند و آمار باقي مانده مربوط به دانشجويان غير بومي است.



تا فوريه سال 2006 رقم كلي كاركنان اين دانشگاه يك هزار و 604 كارمند آكادميك و يك هزار 445 كارمند اجرايي و فني گزارش شد.



در واقع هيچ دانشگاه اسلامي ديگري همچون دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي در دنيا وجود ندارد. اين دانشگاه تنها دانشگاه اسلامي است كه از زمان آغاز به كار از زبان انگليسي در امر آموزش و امور اجرايي استفاده كرده است.



آمار دانشجويان دختر اين دانشگاه بيش از دانشجويان پسر آن است و دانشجوياني از بيش از 90 كشور دنيا دراين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.



IIUM توسط هياتي از دولتمرداني متشكل از نمايندگاني از 8 دولت اسپانسر و سازمان كنفرانس اسلامي اداره مي شود. اين دانشگاه ارتباطاتي با دولت ها و انستيتوهاي سراسر دنيا از جمله اتحاديه دانشگاه هاي اسلامي ، انجمن بين المللي دانشگاه ها و انجمن دانشگاه هاي كشورهاي مشترك المنافع برقرار كرده است.