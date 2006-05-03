مجازات مفسدان اقتصادي بايد بازدارنده باشد

به گزارش خبرگزاري مهر ، حجت السلام و المسلمين نيازي در همايش سراسري مديران سازمان بازرسي كل كشور در تهران گفت: احقاق حق در جامعه اسلامي بايد سهل الوصول باشد و همه ما بايد در راستاي احياي عدالت مدنظر رسول اكرم (ص) به گونه اي عمل نماييم كه ضعيف بدون اينكه به مشكلي برخورد كند بتواند حق خود را از متجاوز بستاند.

وي با انتقاد از اطاله دارسي در رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي افزود: طولاني شدن فرايند دادرسي در كشور در مقابله با فساد اداري و اقتصادي باعث مي شود برخي تصور كنند كه افراد صاحب نفوذ دخالتي در اين گونه پرونده ها داشته و منجر به سلب اعتماد عمومي گردد.

نيازي ياد آور شد: ارتباط و تعامل مناسب سازمان بازرسي و مجلس شوراي اسلامي باعث شده بسياري از گزارش هاي سازمان بازرسي كل كشور مورد استفاده كميسيون اصل 90 و ديگر بخش هاي مجلس قرار گرفته و تقاضاي بازرسي هاي مختلفي از سوي مجلس به اين سازمان صورت گيرد كه همكاران ما با امكانات محدود به انجام آن اقدام مي كنند.

وي افزود: از مجلس شوراي اسلامي و دولت انتظار داريم با توجه به اينكه در 8 استان كشور اداره كل بازرسي وجود ندارد ، جهت تسهيل در امر دسترسي مردم به دستگاه نظارتي نسبت به تخصيص اعتبارات و امكانات اقدام نمايند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور ، ارتباط مردم با دستگاههاي نظارتي را در جلوگيري از فساد و رانت خواري مهم ارزيابي نمود و گفت: در صورتي كه مردم شناخت كافي و دسترسي آسان به دستگاههاي نظارتي داشته باشند ، ديگر دچار افراد سوجو و متخلف نشده و اين افراد با سوء استفاده از عدم آگاهي و دسترسي مردم با دستگاههاي متولي امر نظارت ، به اغراض شخصي و غير قانوني خود نخواهند رسيد.