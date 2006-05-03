بسياري از مشكلات جامعه با تلفيق درست علم و دين قابل حل هستند

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيتالله رضا استادي در همايش پاسداشت مقام استاد شهيد مرتضي مطهري كه توسط بسيج اساتيد قم و با همكاري دانشگاه علوم پزشكي، بعد از ظهر سهشنبه با حضور برخي از مسؤولان كشوري و استان در دانشگاه علوم پزشكي قم برگزار شد، طي سخناني خاطرنشان كرد: در محيطهاي ديني آنچه كه منشأ هر فساد وخرابكاري است، حب دنياست.
وي با اشاره به برجستگيهاي شخصيت شهيد مطهري گفت: كساني كه در كلاسهاي درس شهيد مطهري شركت ميكردند، روز به روز براعتقادات مذهبي آنها افزوده ميشد.
وي يكي از ويژگيهاي شهيد مطهري را تواضع ايشان دانست وگفت: استاد مطهري در كلاسهاي درساش تواضع به خدا را به دانشآموزان خود ميآموخت.
آيتالله استادي يادآور شد: شهيد مطهري در همه كارهايش نيت داشت و در تعليم و تربيت نيز علاوه بر رشتههاي علمي، تأثيرات معنوي نيز درنظر داشت.
وي در ادامه تصريح كرد: شهيد مطهري استادي عالم و متفكربود و در مورد مسائل زيادي اظهار نظر ميكرد، او حتي براي صحبت كردنش سرمايهگذاري و برنامهريزي ميكرد.
آيتالله استادي در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم توجه به مسائل ديني در محيطهاي علمي اشاره كرد و اظهار داشت: مسائل ديني اگر در سراسر كشور اسلامي در همه محيطهاي آموزش و علمي و كلاسهاي درس وجود داشته باشد بركات زيادي دارد و از بروز بسياري مسائل و مشكلات جلوگيري ميكند.
وي در پايان سخنان خود به برجستگي علم در مقابل مسائل مادي اشاره كرد و گفت: علم به هيچ وجه با پول و مال عوض كردني نيست و معلم خوب كسي است كه علم را بالاتر از پول بداند و كارهاي علمي را براي رضاي خدا انجام دهد.
در ادامه اين همايش حجتالاسلام والمسلمين محققنيا نمايندگي ولي فقيه در مراكز سپاه استان قم طي سخناني اظهار داشت: در حال حاضر 300 مركز در جهان وجود دارند كه در مورد مكتب تشيع تحقيق ميكنند وعلل تحول شيعيان را بررسي ميكنند تا در مواقع مختلف به آنها ضربه بزنند.
وي به شهادت استاد مطهري اشاره كرد وافزود: اين مراكز در اوايل انقلاب نيز با اطلاعات دقيق كسي را مورد هدف قرار دادند كه پارة تن امام خميني(ره) بود.
او به شخصيت والاي شهيد مطهري اشاره كرد وگفت: مطهري عالمي بود كه شناخت كافي نسبت به زمان خود داشت و با تعبد و پشتكار بر مبناي وظيفهاش كار ميكرد.
در پايان مراسم به رسم ياد بود هدايايي به چندتن از اساتيد و پژوهشگران برجسته استان قم اهدا شدند.
