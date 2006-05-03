سينماهاي تهران "آتش بس" اعلام كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم سينمايي"آتش بس" در حال حاضر با در اختيار داشتن 18 سالن سينما در تهران بيشترين تعداد سالن هاي در اكران را در اختيار دارد. اين فيلم داستان زندگي دو جوان از ابتداي آشنايي تا ازدواج و اتفاقات پس از آن است. محمدرضا گلزار، مهناز افشار و آتيلا پسياني بازيگران اصلي اين فيلم هستند.



"آتش بس" در سينماهاي آفريقا، ايران 1، عصر جديد 2، پارس 1، آسيا، گلريز 1، بهمن 2، قيام، جوان 2، پيروزي، المپيا، تهران 1، سپيده 1، شاهد، فرهنگ 1، ماندانا، پايتخت و ناهيد اكران مي شود.





فيلم سينمايي "هوو" تازه ترين ساخته عليرضا داودنژاد اكنون 14 سينماي تهران را در اختيار دارد. داستان اين فيلم درباره مردي به نام عطا است كه در رو در رويي با دختري كه از سال ها پيش او را مي شناخته و دلباخته اش بوده، نمي تواند مقاومت كند و در زمان كوتاهي با او ازدواج مي كند و همين مساله مشكلاتي را در برابر همسر اولش فراهم مي سازد. رضا عطاران، سپيده اعلايي، محمدرضا داودنژاد، علي صادقي، رضا داودنژاد، مريم كاوياني و احترام سادات حبيبيان در اين فيلم بازي مي كنند.



اين فيلم را سينماهاي عصر جديد 1، تهران 2، آستارا، فردوسي، سروش، جي 3، سعدي، ملت، مركزي 3، دهكده، شيدا، موزه سينما، پارس 2 و جمهوري به صورت عمومي نمايش مي دهند.



فيلم سينمايي "ازدواج به سبك ايراني" كه نخستين تجربه حسن فتحي در عرصه كارگرداني است، اكنون 12 سينماي تهران را در اختيار دارد. اين فيلم درباره دختر يك حاجي بازاري متعصب است كه قصد ازدواج با يك جوان خارجي را دارد و در اين راه اتفاقات زيادي به وجود مي آيد. داريوش ارجمند، سعيد كنگراني، فاطمه گودرزي و محمدرضا شريفي نيا بازيگران اصلي فيلم را تشكيل مي دهند.



اين فيلم در سينماهاي قدس، ايران 2، صحرا، شهر قشنگ، فلسطين 1، مركزي 2، جي 1، جوان 1، كارون، گلريز 2، حافظ و ميلاد اكران مي شود.





فيلم سينمايي "زير درخت هلو" به كارگرداني ايرج طهماسب ديگر فيلم در حال اكران سينماهاي تهران است. اين فيلم درباره مردي است كه به وصيت پدرش بايد براي نوكر خانه زن بگيرد تا پس از آن اجازه خواندن وصيت نامه را داشته باشد. در اين ميان برخوردهاي صفا موقعيت هاي طنزآميزي را به وجود مي آورد. ايرج طهماسب، حميد جبلي، فاطمه معتمد آريا، آتش تقي پور و پوراندخت مهيمن تعدادي از بازيگران اصلي فيلم هستند. سينماهاي استقلال، عصر جديد 3، مركزي 1، بهمن 1، پيوند، ايران 2، بلوار و شقايق اين فيلم را نمايش مي دهند.



فيلم سينمايي "مرباي شيرين" به كارگرداني مرضيه برومند كه در ژانر كودك و نوجوان مي گنجد اكنون در 8 سينما اكران مي شود. اين فيلم داستان كودكي را بيان مي كند كه در باز كردن در يك شيشه مربا دچار مشكل مي شود و اين شيشه را به بزرگترها مي دهد تا در آن را باز كنند. در اين فيلم ليلا حاتمي، محمدرضا شريفي نيا، اميرحسين صديق، سيامك انصاري، ارژنگ اميرفضلي، گوهر خيرانديش و ماني نوري بازي مي كنند.



فرهنگ 2، پيام، سپيده 2، فلسطين 3، اروپا، شهر تماشا 2، كانون و شيرين نمايش دهنده اين فيلم هستند.