بوش ساده ترين امكانات را به مردم عراق نمي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايمز، مدتي است ساكنان بغداد زماني كه دستگاههاي پيشرفته تهويه هوا را در سفارت جديد آمريكا در عراق مي بينند، بسيار عصباني مي شوند. اين ساختمان كه بناي آن از تمام بانك ها و ساختمان ها اطراف وسيع تر است، درميان مردم بغداد "كاخ جرج دبليو" خوانده مي شود.

تايمز نوشت: زماني كه در شهر بغداد قدم مي زنيم به خوبي مي شنويم كه مردم اين شهر شكايت مي كنند كه صدام هرگز چنين بناي مجلل و برگي براي خود نساخته بود. شكايت مردم بغداد به طور عمده بر اين موضوع متمركز است كه چطور آمريكا نمي تواند براي مردم، ابتدايي ترين امكانات را ايجاد كند، اما براي خود چنان بنايي درست مي كند كه از كاخ واتيكان هم بزرگتر است و تعداد بسياري زيادي از افراد در آن جاي مي گيرند.

اين روزنامه انگليسي نوشت: در حالي كه خانواده هاي عراقي از نداشتن امكانات اوليه رنج مي برند، ساخت مجموعه اي پيچيده در اين شهر به يك راز براي مردم تبديل شده است. در حالي كه سه سال از حضور آمريكا در عراق مي گذرد، دولت واشنگتن از تامين امكانات اوليه خودداري مي كند ومردم عراق همچنان در شرايط بسيار وحشتناكي به سر مي برند.