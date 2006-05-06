جايگاه پژوهش در نظام تعليم و تربيت مبهم است

دكتر انوشيروان محسني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: عدم توجه كافي به انگيزه‌ هاي شغلي و حرفه ‌اي در نظام حقوق و دستمزدها ، از ديگر ضعف ها و تنگناهاي آموزش و پرورش است.

وي به روز نبودن معلمان از علم و دانش دنيا ، عدم تاكيد و ترويج دانش هاي كاربردي و عدم تحقق مدرسه محوري را از ديگر ضعف هاي نظام آموزشي برشمرد.

محسني خاطرنشان كرد: در دنياي امروز دانش ‌آموز نخبه و با استعداد پس از شناسايي به سمت دانشگاههاي علمي كاربردي براي رسيدن به مقاطع بالاتر هدايت مي ‌شود.

وي بر ضرورت مشاركت دانش آموزان در علم ، تكنولوژي و فن‌ آوري تاكيد كرد و گفت: ايران از 27 صدم درصد علم دنيا برخوردار است ، در حالي كه يك درصد جمعيت دنيا در ايران به سر مي ‌برند.