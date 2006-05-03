اداره امور امنيتي عراق توسط دولت جديد در استقرار ثبات در اين كشور تعيين كننده است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين ديدار بروجردي پيش از ظهر امروز وجود تصويري مثبت از كشور ژاپن در افكار عمومي ايران را بستر مناسبي براي گسترش هر چه بيشتر روابط فيمابين برشمرد و با اشاره به حجم گسترده مراودات بازرگاني و اقتصادي دو كشور حمايت مجلس شوراي اسلامي را از ارتقا گسترده تر ضايعات دوجانبه با اين كشور در ابعاد مختلف مورد تاكيد قرار داد.

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به تحولات عراق ضمن اعلام حمايت جمهوري اسلامي ايران از تداوم روند سياسي در اين كشور و تاكيد بر ضرورت تماميت ارضي و وحدت ملي عراق، خروج نيروهاي خارجي و عدم حمايت غيرمنطقي از بقاياي رژيم بعث عراق ازسوي دولت آمريكا و اداره امور امنيتي كشور توسط دولت جديد و مردم عراق در استقرار ثبات و آرامش در اين كشور را تعيين كننده ارزيابي كرد.

بروجردي در ادامه با اشاره به برگزاري انتخابات آزاد پارلماني و شوراها در افغانستان و برداشته شدن گامي موثر در روند دموكراسي در اين كشور ضمن يادآوري سياست راهبردي جمهوري اسلامي ايران در حمايت همه جانبه از تحكيم صلح و ثبات در افغانستان و تشريح اقدامات جمهوري اسلامي ايران در اين راستا و انجام پروژه هاي مهم در دست اجرا و انجام شده، آمادگي كشورمان را براي انجام يك همكاري مشترك با ژاپن جهت كمك به توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر اين كشور مورد تاكيد قرار داد.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با خاطرنشان ساختن تحولات مهم فلسطين ازجمله برگزاري انتخاباتي آزاد با حضور ناظران بين المللي، واكنش غرب به اين تحول مهم دموكراتيك و قطع كمك هاي اقتصادي به دولت منتخب مردم را مخالف ادعاهاي غرب در پذيرش دموكراسي و احترام به آن توصيف كرد.

بروجردي همچنين نگاه غرب به پروژه هسته اي ايران قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران را دوگانه و سياسي خواند و عضويت كشورمان در معاهدهNPT ، تعليق 5/2 ساله داوطلبانه كليه فعاليتهاي هسته اي، پذيرش بازرسي هاي مكرر ازسوي آژانس، اعلام رئيس جمهوري كشورمان مبني بر آمادگي ايران جهت تشكيل كنسرسيومي در مسكو، مشاركت ساير كشورها در پروژه هاي هسته اي ايران را از مهمترين اقدامات جمهوري اسلامي در جهت اعتمادسازي بين المللي و ابهام زدايي از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز خود برشمرد.

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس ضمن تاكيد بر ماهيت صلح آميز برنامه هسته اي ايران آمادگي كشورمان را براي انجام گفت وگوهاي بيشتر جهت ابهام زدايي و حل وفصل موضوع در يك تعامل برابر بر اساس تداوم فعاليتها و تحقيقات هسته اي در چارچوب مقررات آژانس و عهدنامه NPT اعلام و تصريح كرد: اين تفاهم زمينه لازم را براي بررسي و در نهايت تصويب پروتكل الحاقي ازسوي جمهوري اسلامي ايران فراهم مي كند.

در ادامه اين ديدار، اوكودا عضو ارشد حزب دموكراتيك ژاپن در مجلس اين كشور نيز گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران را به عنوان كشوري بزرگ و تاثيرگذار در منطقه از نگاه دولتمردان كشور متبوعش با اهميت توصيف كرد.

عضو ارشد حزب دموكراتيك ژاپن همچنين با اشاره به نقش موثر جمهوري اسلامي ايران در برقراري ثبات و آرامش در منطقه به تلاش هاي دو كشور در جهت بازسازي افغانستان اشاره كرد و آمادگي كشور متبوعش را براي همكاري مشترك با ايران جهت توسعه و كمك به پيشرفت افغانستان مورد تاكيد قرار داد.

اوكودا همچنين استفاده از فن آوري هسته اي براي مقاصد صلح آميز را حق طبيعي جمهوري اسلامي ايران دانست و با اشاره به لزوم گفت وگوهاي بيشتر و همكاري جهت افزايش اعتمادسازي و ابهام زدايي ازسوي ايران آمادگي كشورش را براي ايفاي يك نقش موثر در جهت ايجاد تفاهم ميان طرفين در اين زمينه مورد تاكيد قرار داد.