فرانسه از صدور رواديد براي اعضاي حماس خودداري كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، دنيس سيمونو در گفتگو با خبرگزاري فرانسه نام مقامات حماس را كه از اعطاي رواديد به آنها خودداري شده است، "صالح محمد البردويل "سخنگوي گروه پارلماني حماس و "محمد الرنتيسي" عضو حماس ذكر كرد .



وي همچنين افزود:"ما پس از رايزني با شركاي اروپايي خود تصميم گرفتيم كه از صدور رواديد براي بردويل و رنتيسي خودداري كنيم و دراين حال منتظر ارائه تعريفي از موضع مشترك اروپا دراين باره هستيم ".



دولت فرانسه ماه گذشته از صدور رواديد براي سمير ابو عيشه وزير برنامه ريزي تشكيلات خودگردان فلسطين كه قرار بود در كنفرانس پاريس شركت كند،خودداري كرد .



سيمونو همچنين خاطرنشان كرد كه وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا قرار است در نشست 15 ماه مي (25ارديبهشت )درباره روابط اين بلوك با حماس كه پس از پيروزي در انتخابات فلسطين(5 بهمن 84) به قدرت رسيد، بحث و گفتگو كنند .



اتحاديه اروپا و آمريكا ازحماس خواسته اند تا عمليات مقاومت بر ضد اسرائيل را متوقف كند و موجوديت اين رژيم را به رسميت بشناسد .



اتحاديه اروپا كه از بزرگترين كمك كنندگان مالي به تشكيلات خودگردان فلسطين است همراه با آمريكا پرداخت كمكهاي مالي به دولت جديد فلسطيني به رهبري حماس را به حال تعليق در آورد.

